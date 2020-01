Calculele pe termen scurt se platesc scump

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Ziare.

com

Motivele sunt - in ambele cazuri - politice, tinand, mai precis, de logica democratica.Intr-adevar, majoritatea parlamentara din 2016 a fost contrazisa de doua ori la urne, in luna mai la europene si, apoi, in decembrie la prezidentiale. Intre cele doua momente, ea a fost negata chiar in Parlament, cand cu rasturnarea Vioricai Dancila. Parlamentul e acum delegitimat.Cat priveste modul de scrutin de la locale, formula pe care o folosim e cea mai proasta dintre cele imaginabile. Alegerea intr-un tur a primarilor si a sefilor de CJ, in paralel cu desemnarea printr-o formula proportionala a consiliilor, reprezinta o aberatie, fiindca poate conduce - a condus in nenumarate randuri si in multe locuri - la confruntari intre primari sau presedinti de CJ alesi cu un scor mult sub 50% si majoritati improvizate si volatile in consilii.Un scrutin in doua tururi da macar o majoritate primarului si presedintelui de CJ. Mai multa coerenta ar fi, desigur, obtinuta, daca s-ar renunta la alegerea directa a primarilor si a sefilor de CJ, iar acestia ar fi desemnati de majoritatile degajate in consilii prin folosirea unei forme de reprezentare proportionala.Coerenta reprezentarii pare sa fie, insa, ultimul lucru care-i preocupa pe liderii partidelor. Calculele lor sunt facute pe termen scurt.Sunt azi in PNL si PSD multi dintre cei care au sustinut nu numai scrutinul intr-un tur la primarii, ci si aberatia folosita in 2008 si 2012 la parlamentare.Dupa ce au descoperit dezavantajele, s-au dat de ceasul mortii sa repare ce-au stricat. Costurile superficialitatii sunt platite de toata lumea.Cand va fi oare vreme pentru o discutie asezata despre reprezentare, despre ce asteptam de la ea si cum o organizam? Cand oare vor intelege cei care decid ca un sistem majoritar produce o alta cultura politica decat unul proportional? Ce nenorocire trebuie sa se intample ca sa priceapa cei care improvizeaza mereu ca schimbarile prea dese ale modurilor de vot erodeaza increderea in democratie?Acestea sunt, desigur, intrebari retorice. Romanii au folosit, din 1832 incoace, nu mai putin de 20 de legislatii electorale diferite. Calculati durata medie de viata a unei asemenea legi, ca sa aflati unul dintre factorii incoerentei modernitatii noastre politice...