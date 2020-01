Procedura alegerilor anticipate in Romania. CCR a decis impotriva localelor cuplate cu parlamentarele

Ziare.

Alegerile parlamentare anticipate au ca efect scurtarea mandatului parlamentar si pot fi declansate la initiativa presedintelui Romaniei, in baza articolului 89 din Constitutie.Astfel, presedintele poate sa dizolve Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului, in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura, noteaza Agerpres.Pentru a se ajunge la o solicitare de investitura in Parlament, guvernul in functie trebuie sa isi dea demisia sau sa fie demis in urma unei motiuni de cenzura.Decizia presedintelui de a declansa alegeri inainte de termen este precedata de consultarea sa cu presedintii celor doua camere si a liderilor grupurilor parlamentare.Constitutia Romaniei prevede trei interdictii cu privire la dizolvarea Parlamentului. Prima se refera la faptul ca, in cursul unui an, dizolvarea Parlamentului este permisa o singura data. A doua interdictie consta in faptul ca in ultimele sase luni de mandat prezidential, presedintele nu poate dizolva Parlamentul (nu e cazul acum).A treia conditie prevede ca Parlamentul nu poate fi dizolvat in timpul starii de mobilizare, de razboi sau de urgenta (nu e cazul).Ultimele alegeri parlamentare la termen au avut loc la 11 decembrie 2016. Urmatoarele ar urma sa aiba loc la sfarsitul anului 2020.Deputatii si senatorii sunt alesi, potrivit articolului 63 din Constitutie, pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeste de drept in stare de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta, pana la incetarea acestora.Legea 208/2015 prevede alegerea senatorilor si deputatilor prin scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, in baza urmatoarelor norme de reprezentare: un deputat la 73.000 de locuitori, un senator la 168.000 de locuitori (art. 5 din Legea 208/2015).Potrivit art. 5, alin. 7 din Legea 208/2015, in cazul alegerilor parlamentare anticipate se iau in calcul datele utilizate la ultimele alegeri parlamentare la termen.Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca intentia ar fi ca anticipatele sa fie organizate in acelasi timp cu alegerile locale. Totusi, intr-o situatie similara din 2012, Curtea Constitutionala a decis ca o lege care prevedea organizarea de alegeri anticipate simultan cu cele locale era neconstitutionala. Atunci, Guvernul Boc si-a asumat raspunderea in Parlament pe legea care prevedea organizarea simultana a celor doua scrutine, dar alianta PSD-PNL (USL) a atacat-o la CCR, care a declarat-o neconstitutionala.