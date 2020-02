Ciolacu, Ponta si Tariceanu cer Avocatului Poporului sa sesizeze CCR cu privire la OUG pe alegerile anticipate

Ziare.

In solicitarea adresata Avocatului Poporului se arata ca OUG pe anticipate are implicatii imediate si directe asupra drepturilor electorale, libertatilor si indatoririlor prevazute de Constitutie."Ordonanta incalca prevederile constitutionale sub aspectul nerespectarii exigentei constitutionale referitoare la necesitatea asigurarii stabilitatii normelor juridice in domeniul electoral. (...)Este esential ca reglementarea modificarilor si completarilor aduse sistemului electoral, de amploarea celor edictate de catre Guvern, sa fie realizata, potrivit art. 73 din Constitutie, prin lege organica adoptata in cadrul dezbaterilor parlamentare. (...)Prin modificarile si completarile aduse, Guvernul legifereaza in materie electorala in sensul stabilirii regulilor de desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate, insa fara un suport motivational legat de existenta unei situatii politice reale in acest sens. Potrivit preambulului ordonantei, motivarea adoptarii acesteia este 'criza politica existenta actuala si impactul negativ al acesteia asupra activitatii Parlamentului si Guvernului, insa fara prezentarea concreta a circumstantelor care, in opinia Guvernului, ar fundamenta respectiva concluzie", se precizeaza in sesizare.Semnatarii cererii considera ca ordonanta nu a fost adoptata in considerarea vreunei situatii extraordinare, preambulul actului normativ necuprinzand "elemente cuantificabile prin care sa se demonstreze caracterul de urgenta si situatia extraordinara in care se afla Guvernul" si care ar pune aceasta autoritate publica in imposibilitatea indeplinirii functiei sale de administrare a alegerilor locale si parlamentare din 2020."In esenta, OUG modifica tipul de scrutin pe baza caruia se aleg deputatii si senatorii, componenta si constituirea organismelor electorale si conditiile referitoare la listele de sustinatori, instituind noi proceduri pentru candidaturile independente, prin reglementarea unor comitete pentru sustinerea acestora, la mai putin de un an de la organizarea alegerilor, ceea ce incalca principiile statuate de Curtea Constitutionala interpretate in concordanta cu dispozitiile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului cu raportare si la Codul bunelor practici in materie electorala adoptat de Comisia de la Venetia", se mai arata in sesizare.Potrivit sursei citate, prin adoptarea intr-o singura sedinta de guvern a celor 25 de proiecte de OUG Guvernul si-a arogat efectiv puterea legislativa, incalcand inclusiv principiul separatiei si echilibrul puterilor in stat, prevazut de art. 1 din Constitutie.