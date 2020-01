Locale in doua tururi sau alegeri parlamentare anticipate?

Motiunea de cenzura trece, dar asta deschide drumul concret pentru alegeri anticipate, cartile fiind la presedintele Klaus Iohannis, care va trebui sa gaseasca doua propuneri de premier intolerabile pentru PSD and co., in asa fel incat acestea sa nu treaca de Parlament, cu tot ce decurge de aici.

Motiunea de cenzura nu trece, Guvernul Orban ramane in functie, avem alegeri locale in doua tururi de scrutin, dar alegerile anticipate nu se mai produc.

Angajarea raspunderii pentru revenirea la alegeri locale in doua tururi este calea pe care a ales-o Guvernul , in locul unei ordonante de urgenta. Din punct de vedere al exercitiului democratic, e o optiune mai sanatoasa si mai putin autarhica, pentru ca Opozitia nu e exclusa din decizie, de vreme ce are la indemana instrumentul motiunii de cenzura.Iar PSD a si anuntat ca va depune motiune de cenzura, sprijinit si de UDMR , principalul adversar al renuntarii la principiul "castigatorul ia totul" din prima.Trebuie mentionat ca transarea prin OUG nu ar fi insemnat ca problema e rezolvata.Sunt doua scenarii de lucru, in functie de ce sunt dispusi PSD si satelitii - ALDE; Pro Romania - sa piarda:In acest caz, alegerile locale raman intr-un singur tur de scrutin, Gabriela Firea isi securizeaza al doilea mandat, in lipsa unui pragmatism al PNL si USR PLUS, iar UDMR isi poate controla in continuare comunitatile, pastrandu-si puterea locala.Castigul ramane, in acest caz, al PNL-ului, care livreaza totusi un raspuns, si anume alegerile anticipate.Liberalii ar putea miza, in acest caz, pe un candidat pentru Bucuresti care sa o invinga pe Gabriela Firea, dar asta inseamna sa il sustina pe Nicusor Dan, chiar si fara ca acesta sa se inscrie in partid. In egala masura, liberalii pot sa isi asume riscul de a pierde Bucurestiul, de vreme ce nu e vina lor - ei au vrut doua tururi de scrutin, dar PSD, " dusmanul absolut ", i-a impiedicat.In plus, asa cum a remarcat sociologul Barbu Mateescu intr-un interviu recent acordat Ziare.com, problema Bucurestilor ar putea fi supralicitata, in tara fiecare are problemele si asteptarile proprii de la administratia orasului in care locuieste.De pierdut ar putea pierde Alianta USR PLUS, care ar fi avut nevoie de cateva victorii locale, pentru a intra in scrutinul parlamentar deja de pe un trend ascendent. In plus, sentimentul ca mergi intr-un tren al victoriei s-a dovedit important pentru alegatori, iar asta s-a vazut la alegerile pentru presedinte.Social-democratii castiga astfel timp pana la legislative si nici nu e exclus ca unora sa le cada bine esecul Gabrielei Firea.In acest scenariu, PNL livreaza si aici jumatate din ce asteapta electoratul de la el, dar devine mult mai vulnerabil, pentru ca USR PLUS vor folosi legitim tema anticipatelor ratate, desi promise.Cu doua tururi de scrutin, insa, probabilitatea ca Gabriela Firea, in al carei mandat Capitala a devenit un oras ostil, murdar si sufocat, ca o balena esuata, dupa expresia lui Dan C. Mihailescu, sa mai primeasca un mandat e limitata. Miza atunci va fi, ca la prezidentiale, cine ajunge in turul doi si in felul aceasta disputa reala va fi intre candidatul PNL, pe de o parte, si candidatul USR PLUS, pe de alta parte.Daca Alianta USR PLUS va reusi sa isi adjudece Capitala, atunci va intra in alegerile parlamentare cu un capital simbolic consistent. Daca, insa, candidatul Aliantei nu intra in turul al doilea, repercusiunile politice ar putea fi la fel de insemnate ca ratarea turului doi la prezidentiale.Care dintre cele doua scenarii serveste mai bine interesului public e greu de estimat. Un joc lucid la localele in doua tururi de scrutin are capacitatea de a curata administratia publica si de a muta un capital bun de speranta pentru votul parlamentar, chiar daca la termen.