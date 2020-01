Orban, despre anticipate: Cand se vor intruni conditiile, vom demara procedurile

Ziare.

Orban a reamintit faptul ca, potrivit Constitutiei, Parlamentul trebuie sa respinga doua guverne, intr-o perioada de minimum 60 zile, pentru ca presedintele sa poata dizolva Legislativul si ca este nevoie de un numar de parlamentari apropiat de 50% care sa se asocieze acestui obiectiv."Ca atare, noi am format o echipa de discutii, cu care exploram aceasta posibilitate, cu partenerii politici, incercand sa determinam crearea unei astfel de grupari care sa poata sa detina un numar de parlamentari suficient, astfel incat sa garanteze respingerea a doua guverne. (...) Daca vor exista aceste conditii, noi vom demara procedura de anticipate.In rest, va aduceti aminte ca si negocierile pentru motiunea de cenzura nu le-am purtat sa anunt, sa bat toba, ca ma intalnesc cu x, cu y. Negocierile sunt niste negocieri care, de multe ori, presupun, cum sa zic, abordari extrem de delicate, pe care nu poti sa le faci, sa pui pe masa o strategie sau sa dezvolti o strategie prin planul de negociere, astfel incat sa stie adversarul ce vrei tu sa faci. Este clar ca vom duce aceste discutii, cand se vor intruni conditiile, din punctul nostru de vedere, vom demara procedura", a declarat premierul la Realitatea Plus.Acesta a reiterat faptul ca PNL sustine organizarea alegerilor anticipate, pentru ca la ora actuala Parlamentul nu mai este oglinda fidela a optiunilor populatiei."Normal ca ne dorim anticipate, Partidul National Liberal sustine alegerile anticipate, am dat aceasta declaratie de sute de ori. Si este normal si firesc sa sustinem acest lucru pentru ca la ora actuala Parlamentul nu mai este oglinda fidela a optiunilor actuale ale populatiei. Optiunile s-au modificat radical si este clar ca Parlamentul trebuie sa fie o oglinda a optiunilor oamenilor, ca puterea trebuie intoarsa la popor, astfel incat oamenii sa-si aleaga reprezentantii.De asemenea, s-a vazut clar ca exista o schimbare profunda in optiunile oamenilor, care a dus si la o reintoarcere a Romaniei pe un drum normal, pe un drum corect, pe un drum pozitiv. Or, este foarte complicat ca acest drum sa fie mentinut, atata timp cat Parlamentul actual inca este rezultatul unor alegeri din 2016 si nu are nicio legatura cu actualele optiuni politice ale oamenilor", a mai spus Orban.