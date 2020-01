Orban refuza sa spuna daca isi da demisia: Presedintele si cu mine am decis ca cel mai bine e sa organizam anticipate. Cum si cand?

Motiune sau demisie?

Declaratia a fost facuta dupa discutia de dimineata, de la Palatul Cotroceni, cu seful statului."Presedintele si cu mine am hotarat ca cel mai bine este sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar la referendum, la alegeri ca nu mai vor PSD la putere.La ora actuala, Parlamentul este dominat de PSD si actioneaza ca o frana si este absolut necesar ca puterea sa se revina la popor si cetatenii sa-si aleaga reprezentatii si Parlamentul sa fie oglinda fidela a optiunilor cetatenilor romani, care sa fructifice la maxim beneficiile apartenentei la UE", a spus Orban.Intrebat cand va incepe procedura, premierul le-a replicat jurnalistilor ca nu-si va dezvalui strategia pentru declansarea anticipatelor."Nu o sa va dezvalui strategia. Cert este ca am convenit ca asta este cea mai buna solutie. Vom gasi cele mai bune solutii pentru a declansa procedura de anticipate. Vom aplica cele mai bune solutii, astfel incat sa atingem obiectivul de a reda puterea in mana oamenilor", a punctat Orban.Intrebat despre o posibila data pentru anticipate, Orban a spus au discutat si ca "ar fi util si bine sa fie simultan cu localele, in cazul in care vom reusi sa derulam procedura necesara. Oricum la o data cat mai apropiata de locale".Jurnalistii au insistat si l-au intrebat pe premier daca poate garanta 100% ca in acest an vor avea loc alegeri anticipate."Asta nimeni nu poate sa garanteze 100%. In ceea ce priveste vointa presedintelui si a mea, aceasta exista. (...)Exista doua solutii de declansare a procedurii (demisia sau motiunea de cenzura - n.red.). In functie de evolutia evenimentelor, vom apela la una sau la cealalta. As prefera sa nu intram in discutii tactice, care tin de modul in care va evolua contextul. Noi vrem ce vor cei mai multi romani, ca Romania sa se indrepte spre o directie buna. Sa nu mai lasam PSD sa domine Parlamentul ca altfel va torpila toate initiativele bune", a continuat Orban.Intrebat ce o sa faca daca PSD va bloca una dintre proceduri, Orban a continuat: "O sa voteze ei guvernul PNL? O sa rada toata tara de ei".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca se va intalni cu premierul vineri dimineata si va discuta despre alegerile anticipate.Intrebat daca i-a cerut premierului sa demisioneze, in cazul in care Opozitia nu depune motiune de cenzura, presedintele a replicat: "Asta este o chestiune pe care nu am discutat-o. Este evident ca pentru a ajunge la anticipate cunoastem prevederea constitutionala. Este nevoie ca Guvernul sa fie demis sau sa se retraga si dupa aceea este nevoie de doua incercari nereusite de formare a unui nou guvern.Este evident motiunea de cenzura o varianta prin care se poate initializa acest proces. Dar, tehnic, si demisia este o metoda prin care se poate initializa acest demers. Aceste chestiuni le voi discuta, si cu premierul, si cu altii. Chiar maine voi avea, aici, la Cotroceni, o discutie cu premierul Ludovic Orban si vom aborda aceste chestiuni".In cadrul aceleiasi conferinte, intrebat daca l-ar desemna din nou premier pe Ludovic Orban, dupa alegerile anticipate, Iohannis a spus ca este foarte multumit de activitatea acestuia.