Orban se intalneste azi cu reprezentantii partidelor pe tema anticipatelor

Ziare.

com

Seful Executivului a declarat, luni, ca liberalii vor face toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri anticipate."Vom continua discutiile cu formatiunile politice parlamentare pentru a ajunge la o intelegere de sustinere a anticipatelor. (...) Vom intreprinde toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri anticipate. Vom continua discutiile, negocierile si poate vom reusi sa-i convingem (pe cei de la PMP - n.red.) sa sustina alegerile anticipate", a afirmat Orban, care a adaugat ca PNL nu ia in calcul un scenariu prin care sa nu se ajunga la anticipate.PMP nu se teme de anticipate si considera ca anul acesta este unul pierdut pentru a implementa proiectele de care romanii au nevoie, a declarat, duminica, presedintele partidului, Eugen Tomac."Nu ne temem de alegerile anticipate. Le consideram doar un capriciu politic si credem ca este esential ca oamenii politici sa se gandeasca mai intai la cetateni, la prioritatile Romaniei si, dincolo de aceste lucruri, sa nu existe altceva", a spus Tomac.Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat joia trecuta, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a transmis sefului statului Klaus Iohannis decizia de a sustine scenariul declansarii alegerilor anticipate. "Orice alt scenariu, din pacate, nu va face decat sa continuam ce s-a intamplat in ultimele trei luni, sa avem o guvernare care, de fapt, nu poate sa guverneze si (...) vom sustine scenariul alegerilor anticipate foarte clar, vom vota impotriva investirii (...) pentru a ne asigura ca urmatorul Guvern nu va avea sustinerea in Parlament, astfel incat sa facem urmatorul pas pentru anticipate", a declarat Barna.Potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, organizarea alegerilor parlamentare anticipate in aceeasi zi cu alegerile locale nu ar respecta Constitutia.El a precizat caPresedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, tot dupa consultarile de la Cotroceni, ca solutia alegerilor anticipate i se pare nepotrivita, deoarece ar avea consecinte negative in plan politic si economic, iar timpul castigat fata de un scrutin la termen ar fi nesemnificativ.In opinia sa, ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen adoptata de Guvernul Orban reprezinta o legiferare a "turismului electoral".Liderul Pro Romania, Victor Ponta, declara, la randul sau, saptamana trecuta, ca desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru este "o chestiune neserioasa". El este convins ca propunerea facuta de presedintele Klaus Iohannis nu va fi votata in Parlament.Grupul minoritatilor nationale nu doreste alegeri anticipate si va sustine prim-ministrul propus de presedintele Klaus Iohannis, a informat deputatul Varujan Pambuccian, dupa consultarile cu seful statului de joia trecuta.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca premierul desemnat Ludovic Orban este propus de un partid care nu il voteaza si a adaugat nu are nicio intelegere cu acesta in privinta alegerilor anticipate.Ciolacu nu va merge la consultari pe subiectul alegerilor anticipate, in cazul in care Orban ii va solicita acest lucru.