Orban vrea un pact intre partidele politice pentru declansarea anticipatelor

Ziare.

com

"Ca sa declansezi procedura iti trebuie o minima garantie ca exista o sansa, sa nu te trezesti ca la a doua investire a Guvernului se trezesc parlamentarii mai multor formatiuni politice sa voteze investirea Guvernului si dupa ai declansat procedura practic sa nu ajungi la anticipate.(...) Aici e nevoie de o consultare, de obtinere a unui acord, chiar de realizarea unui pact pentru anticipate, ca o conditie pentru a demara anticipatele", a spus Ludovic Orban, la Digi24.Premierul sustine ca alegerile parlamentare anticipate ar trebui sa aiba loc odata cu alegerile locale."Cred ca da. Oricum sunt alegeri locale. Ar fi mai bine sa fie in acelasi timp ca sa existe dupa patru ani in care sa nu mai fie alegeri. PSD are practic 40% din strcutura parlamentara. E foarte greu pe cale parlamentara sa adopti niste acte normative", a adaugat Orban.