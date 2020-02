Ordonanta de urgenta privind anticipatele a picat la vot in Senat si merge la Camera Deputatilor, decizionala

Ziare.

Din totalul de 136 de senatori, 86 au votat pentru proiectul de lege care prevede respingerea OUG, iar 34 impotriva.Proiectul de lege va merge la Camera Deputatilor, for decizional.Sedinta Senatului a fost condusa de presedintele interimar Titus Corlatean (PSD), fiind marcata de vii dezbateri. Senatorii PSD si UDMR s-au pronuntat vehement impotriva prevederilor OUG adoptate de Guvernul Orban, in timp ce PNL si USR au sustinut actul normativ.OUG a fost dezbatuta in procedura de urgenta, dar a primit ieri aviz negativ in Comisia Juridica.