Ordonanta pe anticipate a ajuns la Senat, inainte de publicarea in Monitorul Oficial. PSD acuza probleme grave

Ce contine ordonanta

Vezi AICI, integral, textul ordonantei de urgenta privind alegerile anticipate

Ziare.

com

Presedintele interimar al Senatului, Titus Corlatean, spune ca exista probleme de neconstitutionalitate ridicate de Consiliul Legislativ si spera ca Avocatul Poporului va sesiza legea privind alegerile anticipate la CCR."Am verificat avizul Consiliului Legislativ si am constatat o serie de argumente ale Consiliului Legislativ care au fundamentat avizul negativ al Consiliului. Nu e vorba numai de aspecte de fond, dar sunt aspectele de neconstitutionalitate care viciaza grav adoptarea ordonantei de urgenta, pentru ca solicitarea avizului s-a facut pe data de 5 februarie, cand Guvernul a fost demis", spune Corlatean.Acesta a precizat ca o discutie cu privire la aceasta OUG va avea loc si luni, la Biroul Permanent."Urmeaza sa o punem pe ordinea de zi a Biroului Permanent si o sa avem o discutie acolo, vom vedea care sunt pasii de urmat cu privire la acest subiect. Am luat nota de comentariile publice facute de Avocatul Poporului, singurul care poate ataca direct la Curtea Constitutionala si sper ca va fi facuta aceasta sesizare", a mai spus presedintele interimar al Senatului.Guvernul a anuntat adoptarea OUG pe 4 februarie, insa la acel moment nu avea avizele Consiliului Legislativ. Principalele prevederi din OUG sunt:In plus,De asemenea, in cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 50 de zile inaintea votarii fata de 90 de zile in prezent, deciIn 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, Guvernul trebuie sa anunte data exacta si calendarul si sa aloce banii necesari din Fondul de Rezerva Bugetara.Ordonanta mai specifica si ca in birourile electorale nu pot fi membri candidati sau rudele acestora pana la gradul al doilea inclusiv.