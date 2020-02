OUG privind alegerile anticipate a fost publicata: Se poate vota in orice sectie. Diaspora voteaza 3 zile

Ziare.

OUG, care a provocat critici din partea PSD, a fost publicata in Monitorul Oficial la 10 zile de la adoptarea in Guvern.Data alegerilor anticipate se stabileste cu cel putin 50 de zila inaintea votarii.Actul normativ prevede ca in tara alegerile se desfasoara duminica, in timp ce pentru diaspora sunt alocate trei zile, respectiv zilele de vineri si sambata premergatoare datei alegerilor la nivel national.De asemenea, alegatorii vor putea vota la orice sectie de vot din tara sau din strainatate, in baza unui act de identitate valabil in ziua votarii.OUG prevede si situatia in care "alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la alta data decat cea a alaegrilor locale generale din anul 2020", situatie in care alegatorii vor vota in aceleasi secsii de votare, prezenta la vor fiind consemnata in lise separate pentru cele doua tipuri de scrutin.De asemenea, conform anuntului facut inca de la adoptarea ordonantei, a fost dublat numarul parlamentarilor pentru diaspora - fiind patru senatori si opt deputati.Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca nu exista o decizie a premierului Ludovic Orban legata de ordonanta privind alegerile anticipate si ca atunci cand primul ministru va decide, aceasta va fi trimisa la publicare in Monitorul Oficial.Intrebat de ce nu apare in Monitorul Oficial aceasta ordonanta, acesta a spus: "Ordonantele de urgenta, actele normative adoptate de Guvern, exista atata timp cat ele sunt publicate in Monitorul Oficial. Nu sunt publicate in Monitorul Oficial, nu exista. (...) Urgenta ramane si poate fi reglementata prin ordonanta de urgenta sau prin alta procedura parlamentara de urgenta".Danca a mai fost intrebat si daca aceasta ordonanta de urgenta are avizul Consiliului Economic si Social, spunand ca indeplineste toate conditiile legale pentru a fi trimisa la publicare.