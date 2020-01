Ponta: Pro Romania nu se va opune anticipatelor, dar nici nu o sa-i ajutam

Ziare.

com

"Daca vor sa faca alegeri anticipate, in niciun caz nu se va opune Pro Romania, dar nici nu o sa-i ajutam noi, cum nu i-am ajutat nici sa se instaleze in functie. Sa faca motiune de cenzura impotriva propriului Guvern, a mai facut si PSD-ul cu Dragnea, poate sa faca si PNL-ul cu Orban acelasi lucru, sau sa gaseasca o alta metoda, pe care eu nu o vad in acest moment", a afirmat Ponta dupa sedinta Biroului Executiv.Presedintele Pro Romania a amintit ca alegerile anticipate pot fi organizate prin demisia Guvernului Orban."Nu am cum sa sustin eu alegeri anticipate, se pot face intr-un singur fel: domnul Orban isi da demisia si vine cu doi fake prim-ministri si nu ii votam. Daca nu l-am votat pe Orban in noiembrie, credeti ca o sa votez pe Raluca Turcan sau pe Rares Bogdan in februarie? Nici vorba. Noi nu votam un nou Guvern, nu tine de noi chestia asta, trebuie sa-si dea demisia Orban", a mai afirmat Ponta.In opinia lui Victor Ponta, liberalii isi doresc anticipate pentru ca bugetul de stat pe care si l-au asumat este unul nerealist, "este un buget-punte pana la alegeri"."Eu cred ca PNL-ul isi doreste alegeri anticipate pentru ca acest buget nu este unul realist, este un buget punte, punte pana la alegeri. Bani nu au, ce au pus ei acolo sunt povesti ca incaseaza 350 de miliarde, a pus si Teodorovici ca incaseaza 320 de miliarde si a incasat 290.Deci, banii nu le ajung. Nu cred ca vor sa aplice legea cu pensiile de la 1 septembrie, nu cred ca au solutii pentru celelalte probleme si atunci sa bata fierul cat e cald. Si mai cred ca au un calcul politic evident, din punctul meu de vedere.Azi cand vorbim, in Parlament, in dreapta noastra, a grupului Pro Romania, este grupul USR, unde sunt toti pana la urma coerenti in ceea ce fac. Ei (PNL - n.r.) se bazeaza ca, dupa alegeri, acest grup sa se imparta in doua, intre cei ai lui Ciolos, care vor primi ordin pe unitate si vor trece de partea PNL, si cei ai USR, care pot sa ramana in opozitie cu noi", a adaugat Ponta.Liderul Pro Romania a apreciat ca presedintele Klaus Iohannis nu va desemna premier pe altcineva decat de la PNL, mentionand ca partidul sau nu este interesat de tot felul de smecherii politice si nu face parte din aceste scenarii."Domnul Iohannis nu va desemna prim-ministru pe altcineva decat de la PNL. Sunt tot felul de smecherii politice, nu ma intereseaza, nu fac parte din aceste scenarii, ma intereseaza un singur lucru: daca PNL-ul a vrut sa guverneze, sa guverneze.Acum sa guverneze bine, iar noi, cei de la Pro Romania, ne facem datoria si avem experienta sa-i criticam cand gresesc, ca gresesc din ce in ce mai rau. Spre exemplu, acum au expirat acele mandate (ale inspectorilor scolari - n.r.), PNL-ul ii pune pe membrii PNL inspectori scolari, asta era marea schimbare? E o mare greseala", a sustinut Ponta.