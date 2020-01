Si cu alegeri intr-un tur, si fara anticipate. Anul victimizarii

Ziare.

com

Teoretic, prin aceasta decizie, Guvernul Orban se pune in pozitia de a atinge unul dintre cele doua obiective majore ale momentului, care se exclud insa reciproc. Daca Opozitia depune motiune de cenzura, ceea ce PSD si UDMR spun deja ca vor face , si ea trece, ramanem cu alegerea primarilor intr-un tur, Guvernul cade si se face practic primul pas spre alegeri anticipate.Daca motiunea nu trece, legea este adoptata si vom avea alegeri in doua tururi, dar, desigur, Guvernul ramane in functie.Si eu ma astept ca motiunea de cenzura sa nu treaca, pentru ca nici macar PSD nu vrea ca ea sa treaca si o va depune probabil doar ca un gest la care e obligat, dar pentru care nu se va da de ceasul mortii altfel decat la televizor.Pe calculele de acum, motiunea va fi sustinuta doar de PSD si UDMR, ceea ce si cu o mobilizare maxima nu este suficient.Dar glontul de argint al PSD si UDMR nu mi se pare motiunea de cenzura. Ci recursul la CCR care va urma, nu am nici cea mai mica indoiala, imediat dupa ce legea ar fi considerata adoptata.Din start, trebuie sa plecam de la premisa ca aceasta CCR este autoarea celor mai mari nenorociri abatute asupra Romaniei in ultimii ani. Pe calea conflictelor admise la CCR a fost mutilata Justitia si au fost amputate atributiile presedintelui, cu dezechilibrarea arhitecturii constitutionale a Romaniei, pe calea exceptiilor au distrus legislatia penala.In actuala CCR, institutie cu caracter politic conform Constitutiei, PSD si UDMR au majoritate. Dorneanu, Enache, Deliorga, Stan si Varga sunt cei cinci care pot impune orice. Daca li se adauga si Pivniceru, poate chiar Morar e si mai clar.Cu aceasta majoritate, careia multa vreme i-a rezistat eroic doar Livia Stanciu, orice decizie, oricat de aberanta, a fost posibila. Deocamdata nu exista niciun semn ca vreun judecator din majoritatea PSD-UDMR ar fi abandonat obedienta totala fata de cei care l-au trimis la CCR.Iar de aceasta data, lucrurile sunt si mai complicate. Pe de-o parte, exista recomandarile Comisiei de la Venetia de a nu fi facute schimbari legislative cu mai putin de un an inainte de scrutin. Sigur, este vorba de schimbari care limiteaza caracterul democratic, nu invers. Inca alegerile intr-un tur nu au fost declarate nedemocratice de Comisia de la Venetia.Mai complicat este insa ca exista Decizia 682/2012 , a unei CCR cu mult mai putin pesedizate, referitoare tocmai la modificarea tipului de scrutin, si care spune asa:Ironia sortii face ca aceasta decizie sa fie raspunsul la o sesizare facuta de grupul deputatilor PDL, adica o parte din actualul PNL care isi angajeaza raspunderea, in frunte cu Raluca Turcan. Va fi foarte dificil ca o Curte, mai ales aceasta CCR, sa treaca peste decizia din 2012.Daca PNL facea aceasta modificare anul trecut, cu mai mult de 6 luni inainte de scrutin, probabil ca sansele ar fi fost mai mari. Dar nu sunt convinsa ca PNL chiar vrea aceasta modificare, pentru ca primari liberali in functie se opun, dupa cum recunoaste si vicepremierul Raluca Turcan.Asa cum s-au opus si in 2015, motiv pentru care la revizuirea legislatiei electorale sistemul intr-un tur a fost mentinut.Asa ca, pana la urma, cele mai probabile rezultate ale acestui demers vor fi sansa PSD de a se ambala putin inainte de congres, sansa PNL de a se victimiza ca a incercat, dar nu a fost lasat, dar si inca o mostra de incorectitudine in politica. Pentru ca ne place sau nu UDMR, adevarul este ca PNL si-a asumat in scris fata de maghiari ca nu va modifica legislatia electorala fara dezbatere parlamentara, ceea ce exclude motiunea de cenzura si angajarea raspunderii.Cui ii place aceasta incalcare a semnaturii in baza careia a fost obtinut un vot nu cred ca va putea obiecta cand cel inselat va fi PNL.Si cred ca acesta va fi modelul in care se va scurge acest an electoral, in lupta mimata a PSD, care are tot interesul sa lase doar bombele sa explodeze, si autovictimizarea PNL, care va incerca astfel sa scape de bombe sau macar sa mai atenueze din deflagratie.