Strategii si targuieli: Cine vrea la guvernare, cine nu vrea anticipate si unde e electoratul

Cum s-au repozitionat principalii competitorii politici dupa motiunea de cenzura care a deschis calea anticipatelor

USR, care si-a facut stindard din refuzul guvernarii in conditiile unei majoritati parlamentare controlate de PSD, se ofera astazi sa intre chiar si intr-un cabinet majoritar liberal Iar PSD, a carui strategie a fost aceea de a fisura guvernarea liberala si de a-si demonstra puterea in Parlament, e gata sa renunte la confortul parlamentar si sa mearga in anticipate, pentru ca asa plateste cele mai mici costuri.Alegerile anticipate au devenit un imperativ in timpul guvernarilor succesive manevrate de Liviu Dragnea, cand politicieni ca Florin Iordache, Serban Nicolae si Liviu Plesoianu s-au dat peste cap sa puna Parlamentul in slujba liderului lor.La doua scrutine succesive, alegerile europene si cele prezidentiale, electoratul a inceput procesul de schimbare, prin repudierea PSD-ului, coborat la cel mai mic scor postdecembrist.Dupa victoria lui Klaus Iohannis, scenariul anticipatelor, care a fost unul dintre mesajele centrale ale USR PLUS, a ajuns dezideratul numarul zero al PNL, pentru care pot fi sacrificate cele doua tururi pentru alegerea primarilor si amanate promisiuni majore, cum e aceea a desfiintarii Sectiei Speciale., la unison cu presedintele Klaus Iohannis, pune toate cartile pe legislativele inainte de termen.: La prima lectura, are doar de castigat, sondajele il plaseaza la cel mai bun scor postdecembrist, o inversare practic de pozitie cu PSD, singurul care a mai tintit spre 50 de procente din preferintele electoratului.Pleaca, asadar, de pe o pozitie de confort si beneficiaza si de tranferul de imagine dinspre presedintele Iohannis.: Electoratul nu e o masa amorfa, el face conexiuni pe cont propriu, vede contextul si nu e foarte confortabil sa fie luat peste picior. Comportamentul electoral al ultimelor alegeri a aratat ca votantii vor un nou tip de contract politic, unul in care sa aiba un cuvant de spus si intre alegeri, cand li se da o stampila si un buletin de vot, si nu sunt dispusi doar sa asiste sau sa intre in complicitate cu politicienii.Felul in care liberalii au jucat motiunea de cenzura si suspiciunile rezonabile daca nu de blat, macar de unsubinteles, nu au scapat votantilor, iar memoria sociala nu e chiar atat de scurta, incat USL sa nu mai trezeasca vreo amintire.O alta vulnerabilitate vine tot din troc, si anume din sacrificarea alegerilor locale. Or, electoratul este direct vizat de ramanerea Gabrielei Firea la Primaria Bucuresti, de vreme ce Brad Pitt nu si-a anuntat candidatura a intrat intr-un narativ rasturnat si, de la pozitia ferma de a nu fi complicele unei guvernari blocate, parghiile din Parlament fiind in mainile PSD, se declara dispusa sa guverneze, intr-o formula mixta, alaturi de liberali.Mesajul de substrat este acela ca Alianta e dispusa sa se inhame la greu si sa serveasca interesul tarii.e ca USR PLUS are un culoar de disponibilitate destul de consistent, acela al alternativei la partidele-mamut, care mai degraba si-ar dori un bipartidism suplu si un fel de alternanta la guvernare. Dupa ziua motiunii si toata degringolada care a insotit-o, mesajul unei politici altfel, care a si pozitionat, de altfel, USR din capul locului, ar putea convinge un electorat mai consistent decat la prezidentiale, unde una dintre erori chiar asta a fost, contraponderea numai la PSD, nu si la Klaus Iohannis.vine tocmai din mesajul rasturnat, care poate fi perceput de electorat drept inconsistenta si/sau oportunism.Alianta USR PLUS, cea care a lansat, de altfel, imperativul anticipatelor, a oscilat dupa prezidentiale de la o pozitie ferma de neintrare la guvernare cu PNL (pentru ca e parte a vechii clase politice, era un argument si pentru ca PSD, cealalta parte, detine influenta in Parlament) la oferta deschisa post-motiune, de a guverna, daca e nevoie.E aici o inadecvare care se traduce prin ratarea momentului, dar care ar putea fi si o incercare de pozitionare in negocierea unor candidati unici pentru primariile din tara, data fiind pastrarea unui singur tur de scrutin.vrea sa piarda cat mai putin - primari, procente, marja de negociere. Anticipatele aduc mai putine pierderi, ba chiar s-ar putea sa aiba si un efect de, decat ar fi adus alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Mai mult, asa cum a scris Sebastian Zachmann (Adevarul), pesedisti influenti ca Olguta Vasilescu au cerut partidului sa nu impiedice cu nimic anticipatele, ba chiar sa faca o strategie care sa fie de folos.e ca PSD poate da electoratului un mesaj de putere: chiar si de pe o pozitie de start vulnerabila - un scor mic si in absenta unui lider puternic -, social-democratii sunt pregatiti sa mearga in fata alegatorilor.e ca tocmai electoratul a dat semnalul decaderii PSD si a fost consecvent cu acest scop si la europarlamentare, si la prezidentiale.