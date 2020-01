Tariceanu, despre anticipate: Il cer premierului sa nu isi bata joc de sacrificiile pe care le-am facut pentru investirea Guvernul

Ziare.

"Il indemn pe prim-ministrul Orban sa nu sacrifice stabilitatea si cresterea economica a Romaniei pentru un scop politic relativ marunt. Sa aiba incredere in Parlament si in capacitatea noastra de a gasi o cale de mijloc din care cei castigati sa fie romanii si nu un partid politic sau altul.De asemenea, ii solicit prim-ministrului sa nu isi bata joc de eforturile si sacrificiile pe care le-am facut pentru a obtine o majoritate care sa ii investeasca Guvernul", a scris Tariceanu, duminica, pe Facebook.El remarca faptul ca "se intensifica discutia pentru anticipate fara a se explica ce castiga romanii din aceasta aventura"."E greu sa justifici acest lucru pentru ca, de fapt, nu exista niciun castig. Motivatia ca PNL sta bine in sondaje si ar avea de castigat din aceste alegeri nu este o motivatie serioasa. Ce se va intampla daca peste un an un alt partid va sta bine in sondaje? O luam de la inceput? Si facem asta ori de cate ori cercetarile sociologice arata schimbari in preferintele electoratului? Facem la fel si atunci cand presedintele Republicii sau primarii scad in sondaje?Daca discutia despre anticipate chiar este una serioasa si nu vreo strategie electorala de a muta atentia de la temele cu adevarat importante pentru romani la o tema secundara, atunci cei care le promoveaza trebuie sa ne raspunda la niste intrebari. Ce urmeaza dupa alegerile anticipate? Care sunt masurile pe care vor sa le ia atunci, dar nu pot sa le ia acum?", spune Tariceanu.Liderul ALDE sustine ca nu vrea sa dea crezare "zvonurilor ca, de fapt, scopul acestor alegeri anticipate este de a asigura o majoritate care apoi sa opreasca acel calendar de crestere a pensiilor si salariilor sau sa impuna un program de austeritate"."O asemenea majoritate ar putea fi alcatuita doar din PNL si USR. Crede PNL ca ii va fi mai usor la guvernare alaturi de un partid populist, fara ideologie si fara experienta, decat acum cand este singur si are o sustinere rezonabila in Parlament? Experienta de a conduce un guvern care nu avea o majoritate in Parlament (dupa retragerea de catre Traian Basescu a PDL) ma pune in situatia de a sti cat de dificila este viata Guvernului Orban.Dar imi amintesc, de asemenea, ca atunci, chiar cu o sustinere parlamentara subtire, primul guvern PNL a produs cea mai mare crestere economica de dupa 1989 si romanii au avut parte de o perioada de bunastare. Am avut optiunea pe care si actuala putere o are: sa negocieze cu toate fortele politice o sustinere pentru proiectele majore.Actualul Guvern a facut cativa pasi importanti: a trecut bugetul, a modificat Ordonanta 114 care introducea distorsiuni majore in economie. In acelasi fel poate gasi sprijin pentru alegerile locale in doua tururi sau reforma pensiilor speciale", arata Calin Popescu-Tariceanu.