Zegrean (fost sef CCR): Se pot organiza anticipatele cu localele, dar ar fi 5 buletine de vot

"Se poate ajunge la nevoia de organizare a alegerilor anticipate. Nu este obligatoriu sa le faci in aceeasi zi, dar ca sa se ajunga la anticipate asa cum vor ei, este obligatorie de parcurs procedura constitutionala. Sa nu avem guvern, sa fie doua propuneri succesive respinse.Nu-i poate opri nimeni sa le organizeze deodata, in aceeasi zi, dar mai bine ar fi in preajma localelor decat odata cu acestea, pentru ca vor fi 5 buletine de vot - pentru Senat, Camera Deputatilor, primar, Consiliul Local si Consiliul Judetean, ceea ce este mult. Vorbim in ultima vreme de analfabetii functional, pai daca e asa, ii chemi sa voteze pe 5 buletine odata?", a declarat Zegrean.In ceea ce priveste o decizie a CCR din 2012 legata de organizarea a doua scrutine in aceeasi zi, Zegrean a explicat ca este vorba despre o recomandare, pentru ca nu se pot interzice doua tipuri de alegeri, deoarece "Parlamentul face ce vrea el"."In 2012, a fost altceva. S-a dorit devansarea alegerilor parlamentare care sa se organizeze in aceeasi zi cu cele locale, or, nu se poate reduce mandatul parlamentarilor decat in situatia de dizolvare a Parlamentului, altfel nu se poate", a precizat fostul presedinte al CCR.Ludovic Orban a anuntat, vineri, dupa discutiile purtate cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, ca a convenit cu seful statului inceperea procedurilor pentru declansarea alegerilor anticipate. Premierul sustine ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele.Intrebat daca isi va da demisia, premierul a sustinut ca vor fi aplicate cele mai bune solutii pentru declansarea alegerilor.