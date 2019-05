Exit-poll final: Voturile diasporei pot trimite PSD-ul pe locul 3

LIVE TEXT

USR-PLUS are in Bucuresti peste 40%, in timp ce PSD si PNL au pana in 20%

din estimarile noastre, ierarhia primelor trei partide se poate modifica astfel: 1. PNL, 2. USR, 3. PSD"

Prezenta la ora 21:00 pentru alegerile europarlamentare este de 48,96%

Prezenta la alegeri pe judete Bucuresti - 52,35%





Referendumul pentru justitie

Prezenta la ora 21:00 la referendumul pentru justitie este de 41,23%

Prezenta la referendum pe judete Bucuresti - 45,36%





Chiar si asa, prezenta la alegerile europarlamentare, la inchiderea urnelor in tara, a fost record pentru un asemenea scrutin - 49,02%, in timp ce pentru referendumul pentru justitie au votat 41,28% dintre romani.De precizat ca datele acestea sunt doar pentru votul in tara si lor li se adauga cei care au votat in strainatate. In plus, acum abia au inceput sa voteze romanii din SUA si Canada.Cele doua institute acreditate pentru exit-poll-uri - CURS si AVANGARDE - si-au unit rezultatele. La acest moment PSD si PNL sunt la egalitate, in timp ce USR-PLUS e la 2 procente in spate. Institutele de sondare au insa o nota prin care anunta ca, dupa centralizarea voturilor din strainatate, PSD este foarte posibil sa ajunga pe locul 3.Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) a fost cumparat in 2017 de jurnalistul Iosif Buble, fondatorul site-ului Stiripesurse.ro. Grupul de Studii Sociocomportamentale Avangarde este detinut de Marius Pieleanu.- In ce priveste, lucrurile stau destul de diferit:- 33,7%- 28,8%- 12,9%- 7,2%- 5,2%- 5,2%- 4,2%- 2,8%- 32,8%- 23,2%- 19,3%- 6,1%- 6%- 4,3%- 3,9%- 4,4%, arata acelasi exit-poll CURS-AVANGARDE.Celelalte partide au obtinut urmatoarele scoruri:- 15,1%- 14,7%- 8,4%- 5,6%- 4,9%- 0,3%- 4,4%- Sociologul Marius Pieleanu de la Avangarde a anuntat, la Antena3, ca PSD nu mai are nicio sansa la primul loc, iar acum se decide cine va castiga intre PNL si USR-PLUS.", a spus Pieleanu.- 25,7%- 25,7%- 23,9%- 5,7%- 5,4%- 5,2%- 4,7%- 3,7%Nota celor de la CURS si Avangarde este insa urmatoarea: "- 25,8%- 25,8%- 23,9%- 5,7%- 5,4%- 5,2%- 4,9%- 3,3%