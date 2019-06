Rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare: PSD are cu un europarlamentar mai mult decat USR-PLUS, dar sta pe bara pana la Brexit

Prezenta la alegeri pe judete Bucuresti - 52,35%





Clasamentul a ramas acelasi, PNL pe primul loc, apoi PSD si apoi Alianta 2020 USR-PLUS. Singura diferenta este insa ca, desi diferenta de voturi este foarte mica intre PSD si USR-PLUS, social-democratii au primit cu un mandat mai mult.Iata clasamentul partidelor dupa numarul de voturi obtinute si numarul de europarlamentari desemnati:- 2.449.068 de voturi - 10 europarlamentari- 2.040.765 de voturi - 9 europarlamentari- 2.028.236 de voturi - 8 europarlamentari- 583.916 de voturi - 2 europarlamentari- 522.104 de voturi - 2 europarlamentari- 476.777 de voturi - 2 europarlamentariDiferenta intre PNL si PSD este de 408.303 de voturi, insa cea dintre PSD si USR-PLUS este de mai putin de 13.000, si anume 12.529 de voturi. Insa diferenta de mandate este de 1 in fiecare caz.Romania are alocate 32 de locuri in Parlamentul European, insa dupa ce Brexitul se va produce oficial, la redistribuirea locurilor britanicilor, vom primi si noi un post in plus. Acesta este locul PSD-ului, astfel ca Victor Negrescu va ajunge in PE doar dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana. In cel mai optimist scenariu acest lucru s-ar putea intampla la sfarsitul lunii octombrie.. Total voturi valabil exprimate 96,89%, iar voturi nule 3%.