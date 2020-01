AEP verifica banii cheltuiti in campania pentru prezidentiale. 6 candidati pot primi bani inapoi

Ziare.

AEP arata ca pentru un numar de sase competitori electorali care au intrunit pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel national verificarile vizeaza si rambursarea sumelor cheltuite, in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare.Potrivit acestei prevederi, in cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European si Presedintele Romaniei, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, respectiv candidatilor independenti, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel national in cazul in care partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, respectiv candidatul independent a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel national.Autoritatea precizeaza ca pentru zece competitori electorali care nu au intrunit pragul electoral de 3% se verifica legalitatea veniturilor si cheltuielilor electorale efectuate in campania electorala.Rezultatele finale ale verificarilor intreprinse de departamentul de specialitate din cadrul AEP vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si pe pagina de internet a Autoritatii.AEP reaminteste ca pe site-ul www.finantarepartide.ro se gasesc informatii privind situatia contributiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare si a datoriilor inregistrare de catre competitorii electorali pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019.