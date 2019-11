Harta rezultatelor: Judetele unde Iohannis a luat peste 80% si cele 5 fiefuri unde Dancila a reusit cu greu sa-l invinga

Rezultate provizorii in tara TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL Rezultate provizorii in Bucuresti B S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rezultate provizorii in strainatate

Rezultate provizorii Sursa: AEP Klaus Iohannis 66,11% Viorica Dancila 33,89%

Ziare.

com

Cele mai bune rezultate le-a obtinut presedintele in judetele(85,28%) si(81,18%).Un scor foarte bun de peste 70% a obtinut Iohannis si in judetele Timis (76,32%), Mures (73,60%), Brasov (73,55%), Alba (73,43%), Covasna (72,93%), Satu Mare (72,56%), Bistrita Nasaud (71,90%) si Harghita (70,37%).Trebuie mentionat insa ca in judetele cu o importanta comunitate maghiara a fost o foarte scazuta prezenta la vot, asa incat numarul voturilor venite de aici nu este foarte mare - In Harghita doar 22,87% au venit la urne, iar in Covasna - 25,87% dintre alegatori.Cel mai bine s-a clasat in judetul sau de bastina - Teleormanul a ales-o cu 59,17%. Urmeaza apoi in ordine judetele(54,82%),(54,41%),(51,97%) si(51,90%).Si mai era cat pe aci sa castige si in, unde BEC arata un scor foarte strans - 50,22 la 49,78 in favoarea lui Iohannis.Vezi cele mai noi rezultate provizorii din tara si diaspora