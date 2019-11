Rezultate finale de la BEC: Iohannis a mai crescut putin, Dancila a scazut. Barna a trecut de 15%

Rezultate finale in tara TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL Rezultate finale in Bucuresti B S1 S2 S3 S4 S5 S6

Clasamentul se mentine, insa exista mici diferente la procente. Ultimele au fost centralizate voturile din diaspora, iar de aici au primit in plus Klaus Iohannis Theodor Paleologu , Alexandru Cumpanasu, Bogdan Stanoevici si Ninel Peia. Viorica Dancila a scazut cu aproape jumatate de procent.- 3.485.292 de voturi - 37,82%- 2.051.275 de voturi - 22,26%- 1.384.450 de voturi - 15,02%- 815.201 de voturi - 8,85%- 527.098 de voturi - 5,72%- 357.014 de voturi - 3,87%- 247.275 de voturi - 2,65%- 141.316 de voturi - 1,53%- 48.622 de voturi - 0,53%- 39.192 de voturi - 0,43%- 32.787 de voturi - 0,36%- 30.884 de voturi - 0,34%- 30.850 de voturi - 0,33%- 27.671 de voturi - 0,30%BEC a anuntat ca au fost 142.961 de voturi nule, reprezentand 1,53% din numarul de voturi exprimate.In total au votat in primul tur al prezidentialelor 9.359.673, reprezentand 51,19% din totalul de alegatori inscrisi pe listele electorale.In strainatate au votat un numar record de cetateni - 675.348, dintre care 25.319 - prin corespondenta. Romanii din diaspora au avut la dispozitie 3 zile sa voteze in cele 838 de sectii deschise peste tot in lume, masurile fiind luate pentru a evita situatiile de la scrutinele precedente, cand au fost cozi de kilometri la sectii si mii n-au mai reusit sa voteze.Turul al II-la al alegerilor prezidentiale va incepe, pentru diaspora, pe 22 noiembrie, la ora 12:00 si se va incheia duminica, 24 noiembrie, la ora 21:00. In tara, romanii sunt asteptati la urne pe 24 noiembrie.