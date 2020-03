PNL scade drastic, iar PSD creste pentru prima data de asta primavara. Doar USR-PLUS ar mai intra in Parlament - barometru Europa FM

Foto: Europa FM

Ziare.

com

Astfel, conform Barometrului Europa FM realizat de IMAS, PSD a ajuns la 25,8% intentie de vot, cel mai bun procent de la alegerile europarlamentare din mai 2019.Intrebati cu cine ar vota daca duminica urmatoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 40,7% au ales PNL, 25,8% PSD, 10% USR, 4,6% Pro Romania, 4,4% UDMR, 4,3% ALDE, 3,6% PMP si 3,5% PLUS. La sondajul de luna trecuta , 47,4% dintre respondenti au sustinut ca ar vota PNL, fata de 20,5% PSD, 12,4% USR, 4,7% UDMR, 3,2% ALDE si 1,8% PMP.Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM in perioada 11 - 28 februarie, pe un esantion de 1.010 persoane si are o marja de eroare de 3,1%.