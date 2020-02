Sondaj CURS pentru Primaria Bucuresti: Pe primele locuri - Firea, Basescu si Nicusor Dan

Poluarea/salubrizarea ineficienta - 19% Aglomeratia - 13% Situatia din gradinite/scoli - 12%

Spitalul Metropolitan - 94%

Noua sala polivalenta - 93%

Largire Prelungirea Ghencea - 93%

Pod rutier Petricani - 92%

Largire Sos. Fabrica de Glucoza - 92%

Ziare.

com

Gabriela Firea este considerata de bucuresteni ca fiind politicianul cel mai pregatit pentru functia de primar general, 40% din cei chestionati considerand-o potrivita si foarte potrivita, arata sondajul CURS.Pe locul secund se situeaza fostul primar al Capitalei si fost presedinte Traian Basescu, cu 29%.In urma cu cateva zile, in emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", Traian Basescu a declarat, cu privire la candidatura sa la primarie, ca daca va avea solutie favorabila in dosarul cu CNSAS, nu vede un motiv sa nu candideze.Traian Basescu a fost primarul Capitalei in perioada 2000 - 2004, iar dupa aceasta perioada a devenit presedintele Romaniei, pentru doua mandate consecutiv.Sondajul CURS arata ca pe locurile urmatoare se situeaza Nicusor Dan (26%), Rares Bogdan (23%), Vlad Voiculescu (22%), Victor Ponta (19%) si Violeta Alexandru (6%).Actualul primar inregistreaza si cea mai mica diferenta intre parerile nefavorabile si cele favorabile, de doar 16 procente, in timp ce restul potentialilor candidati inregistreaza diferente mult mai mari.In ce priveste genul persoanei care ar putea administra cel mai bine Bucurestiul, marea majoritate (61%) considera ca nu este important daca primarul general este femeie sau barbat, in timp ce 23% considera ca mai potrivit ar fi un barbat.Potrivit sondajului mentionat, principalele 3 probleme cu care se confrunta bucurestenii sunt:In legatura cu activitatea primarului general Gabriela Firea,: favorabilitatea cea mai mare inregistrandu-se pentru sprijinul financiar de 2.500 lei acordat noilor nascuti (90%), pentru ajutoarele acordate persoanelor cu dizabilitati - 1.000 lei/luna pentru copii (89%) si 500 lei/luna (adulti), sau pentru stimulentul de 2.000 de lei pentru gravide (87%), arata sondajul CURS.In ce priveste marile proiecte de infrastructura demarate de Firea, cele mai oportune sunt considerate:Mentionam ca institutul de sondare CURS ii apartine lui Iosif Buble (fost jurnalist Antena3), casatorit cu Diana Tusa, deputat PSD.Sondajul a fost realizat in perioada 23 ianuarie - 6 februarie pe un esantion reprezentativ de 1.067 de respondenti la domiciliul acestora la un nivel de incredere de 95% cu o marja de eroare de plus/minus 3%.