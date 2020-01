Guvernul a trimis la Parlament proiectul alegerii primarilor in doua tururi. Noi prevederi pentru cine isi schimba resedinta

Prevederi noi

Argumentele Guvernului

Pe langa introducerea prevederilor referitoare la modul de alegere a primarilor, Executivul impune conditii pentru alegatorii care si-au modificat resedinta cu mai putin de 90 de zile inaintea scrutinului, dar si pentru candidatii din comunele care au mai putin de 500 de locuitori.Proiectul, care modifica Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, are ca principala prevedere modificarea Articolului 101 din Legea alegerilor locale, stabilind ca este declarat ales primar candidatul care a intrunit majoritatea de jumatate plus unu din voturile valabil exprimate, iar daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea de jumatate plus unu din voturile valabil exprimate, fapt care se va consemna in procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie, se organizeaza un al doilea tur de scrutin, inclusiv in caz de balotaj intre candidati.La al doilea tur de scrutin participa doar candidatii clasati pe primele doua locuri, in functie de cel mai mare numar de voturi valabil exprimate obtinute, respectiv candidatii aflati in situatie de balotaj. Al doilea tur de scrutin are loc la doua saptamani de la primul tur.In al doilea tur de scrutin este declarat ales primar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate."In cazul in care unul dintre candidatii la functia de primar sau de presedinte al consiliului judetean, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul urmator", se mai arata in proiectul de modificare a legii.De asemenea, Guvernul introduce si prevederi noi.Una dintre ele este aceea prin care propune ca persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului sa isi poata exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut resedinta sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile.In acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara.Un alt articol nou este cel care prevede ca, in cazul comunelor cu mai putin de 500 de locuitori, pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de candidati pentru consiliul local si pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 10% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza.Argumentele Executivului pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi sunt:- nivelul ridicat de nemultumire din societatea romaneasca si sustinerea covarsitoare pentru alegerea primarilor cu majoritatea de jumatate plus unu din voturile valabil exprimate, fapt care nu a fost transpus in legislatia romaneasca din cauza tergiversarii deciziei in mod nejustificat ultimii ani de zile;- faptul ca in traditia democratica a Romaniei conditia majoritatii pentru alegerea primarilor reprezinta un element al patrimoniului electoral, existand o singura interpretare data conceptului de majoritate, respectiv cea a optiunii a cel putin jumatate plus unu din numarul celor care isi exprima optiunea, care este aplicata in Romania in toate situatiile care impun hotarari adoptate prin vot.Executivul propune modificarea legii "luand in considerare desfasurarea alegerilor locale in prima jumatate a acestui an, fapt care necesita un interval de timp adecvat pentru pregatirea in conditii optime a procesului electoral" si avand in vedere obiectivele specifice prevazute de Programul de Guvernare, adoptat prin Hotararea Parlamentului 22 din 4 noiembrie 2019 referitoare la intarirea democratiei romanesti: "organizarea si desfasurarea corecta a alegerilor prezidentiale in noiembrie 2019, a alegerilor locale si a alegerilor parlamentare din 2020".De asemenea, constata faptul ca societatea romaneasca se afla intr-o situatie deosebita a carei reglementare necesita corectii legislative imediate, fiind un caz de urgenta esential in evolutia democratica a comunitatilor locale, aflate intr-un risc major de disfunctionalitate administrativa care contravine aspiratiei la bunastare a cetatenilor, fapt care impune angajarea raspunderii Guvernului, conform articolului 114 din Constitutie.Conform anuntului facut inca de saptamana trecuta , este de asteptat ca presedintele Klaus Iohannis sa convoace Camera Deputatilor si Senatul in sesiune extraordinara. Simultan cu inceperea procedurilor in vederea angajarii raspunderii, si PSD va incepe demersurile pentru depunerea motiunii de cenzura, pentru care deja a anuntat ca a strans numarul semnaturilor necesare , dar mai ales pentru a asigura succesul motiunii, respectiv adoptarea ei.