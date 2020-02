Pe cine ar vota romanii daca duminica ar fi alegeri parlamentare - Barometru Europa FM

Ziare.

Mai exact, 47,4% dintre respondenti au sustinut ca ar vota PNL, fata de 20,5% PSD, 12,4% USR, 4,7% UDMR, 3,2% ALDE si 1,8% PMP.Doar UDMR si ALDE sunt in scadere fata de rezultatele de la finalele anului trecut, in rest, celelalte formatiuni fiind in crestere. Cea mai mare scadere este la Pro Romania, care a ajuns de la 6,4% la 3,8%.PLUS ar obtine 3,4% din optiunile de vot. 2,6 la suta ar vota cu alte partide decat cele mentionate.Dintre respondenti nu s-ar prezenta la vot 4%, iar 18% dintre ei au spus ca nu stiu sau nu au vrut sa raspunda.Sondajul a fost realizat pe 1007 persoane cu varsta de peste 18 ani, in perioada 13 - 31 ianuarie 2020. Eroarea de esantionare este +/- 3.1%.