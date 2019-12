Presedintele AEP spune ca vom avea vot prin Internet in anul electoral 2024

Ziare.

"Autoritatea este intr-un proiect de e-guvernare. Desi toate statele (UE) aveau obligatia pentru a introduce sistemul de vot electronic si votul pe Internet, avem in acest moment un singur stat Estonia, care are asa ceva, iar noi avem ca plan pentru 2024, anul in care vor fi toate alegerile in acelasi an, locale, europarlamentare, prezidentiale si parlamentare, astfel incat sa implementam acest sistem de vot", a spus miercuri presedintele Autoritatii Electorale Permanente.El a precizat ca AEP va propune in luna ianuarie a anului viitor modificari la legea electorala in acest sens."Prin modificarile legislative pe care le vom propune in ianuarie vom fi, zic eu, primul stat, daca pana in 2024 nu vor fi si alte state, care va aplica cu adevarat sistemul de vot electronic si vot pe Internet", a spus Florin Buica-Mituletu.Presedintele AEP a fost prezent miercuri la conferinta Smart Solutions for Smart Cities, organizata la Palatul Parlamentului.