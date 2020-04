Rares Bogdan spune ca alegerile generale vor avea loc pe 5 decembrie, iar cele locale la sfarsit de septembrie

Ziare.

", a spus Rares Bogdan la "Marius Tuca Show".Intrebat daca mai este interesat sa candideze la Primaria Capitalei, liderul PNL a spus ca ramane europarlamentar."Nu sunt interesat de o cariera in administratie in Primaria Capitalei, nu vreau sa candidez. Eu raman europarlamentar, raman in zona politic", a declarat Bogdan.Acesta crede ca Romania, condusa de Guvernul PNL, s-a descurcat "mai bine decat se spera" in ceea ce priveste gestionarea crizei generate de coronavirus."PNL, dupa un an fabulos, 2019, dupa castigarea alegerilor prezidentiale, a venit perioada guvernarii, negociind cu 8 grupuri politice am investit un guvern. Au inceput primele masuri guvernamentale, iar la inceput de martie pandemia COVID-19 a lovit in plin Romania. Din punct de vedere al crizei medicale, cred ca Romania s-a descurcat mai bine decat se spera", a mai spus prim-vicepresedintele PNL.Acesta este convis ca Guvernul si presedintele vor anunta masuri concrete de relansare a economica: "E cel mai pregatit dintre presedintii ultimilor 30 de ani, a gestionat un oras care s-a dezvoltat fantastic, Sibiul, nu va face greseli, nu va lua decizii pe care sa le intoarca ulterior".