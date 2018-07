Senatul a adoptat modificarea Legii pentru alegerea presedintelui Romaniei

Majorarea amenzilor

"neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari.

Tiparirea fara drept de buletine de vot.

Refuzul de a permite accesul in sectia de votare al candidatilor, al persoanelor acreditate, al membrilor birourilor electorale si al reprezentantilor AEP sa asiste la desfasurarea operatiunilor electorale.

Refuzul de a se conforma dipozitiilor emise in conditiile legii de presedintele biroului electoral al sectie de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi.

Distribuirea materialelor de propaganda in sediile sectiilor de votare.

Retinerea actului de identitate sau a documentului de identitate, dupa caz, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare.

Purtarea, pe durata votarii, de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare sau de catre persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala".

"Folosirea de catre o formatiune politica a insemnului electoral al altei formatiuni politice sau a imaginii candidatilor altei formatiuni politice.

Refuzul presedintelui biroului electoral al sectie de votare sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi.

Incalcarea de catre asociatii, fundatii, institutii mass-media romanesti a conditiilor prevaute de lege pentru desemnarea observatorilor interni si a reprezentantilor institutiilor mass-media.

Inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze in lista electorala in care este inscris pentru primirea buletinului de vot si stampilei de votare.

Intocmirea de catre birourilor electorale ale sectiilor de votare a proceselor verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi."

Ziare.

com

Initiativa legislativa a social-democratilor a fost adoptata de Senat, prima camera sesizata, cu 70 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si 12 abtineri. Camera Deputatilor va da vot asupra proiectul, in calitate de for decizional.Potrivit articolului 4, alineatul (2) al proiectului de lege care propune modificarea Legii 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, depus la Senat pe 2 mai, in procedura de urgenta, "candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente, pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine mai multi candidati". Forma actuala a legii prevede ca "un alegator poate sustine un singur candidat".O alta modificare prevede marirea cuantumului amenzilor in cazul incalcarii Legii, astfel incat, potrivit art 54, "contraventiile prevazute la art. 53 alin (1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 la 5.000 lei, cele de la alin (2) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele de la alin (3) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei". In prezent, legea prevede sanctiuni de la 1.000 lei la 10.000 lei.In initiativa legislativa a PSD, se aplica amenda de la 2.500 la 5.000 de lei pentruProiectul prevede amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei aplicate de catre biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, dupa caz, pentru faptele prevazute la Art 53 alin (2):Alte amenzi din proiect variaza de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicate de catre "presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia sau de personalul tehnic auxiliar, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora pentru fapte prevazute la art. 53 alin (3) - a) refuzul de a primi si inregiastra o sesizare, intampinare, contestatie sau plangere scrisa privind procesul electoral; b) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri."Potrivit initiativei, se mentine numarul de semnaturi de sustinere pentru un candidat la alegerile prezidentiale, 200.000, dar se precizeaza ca "un alegator poate sustine mai multi candidati".Proiectul initial permitea desfasurarea campaniei electorale si in scoli, dar conform raportului comisiei de specialitate s-a revenit printr-un amendament.Astfel, potrivit art 37 alin (4), "in unitatile militare, in unitatile si institutiile de invatamant, in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, in sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, sectiilor consulare, institutelor culturale din strainatate, precum si in penitenciare, actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise".Initiativa PSD prevede monitorizare audio-video la urnele de vot: "cabinele si urnele de vot trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul electoral al sectiei de votare si in raza mijloacelor de inregistrare audio-video".De asemenea, alin (6) modificat prevede ca "pe durata votarii, accesul alegatorilor la urnele de vot este monitorizat audio-video in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului".