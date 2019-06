Comisia pentru alegeri in diaspora: Votul se va desfasura pe parcursul a trei zile

Ziare.

com

"In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00. Prin exceptie de la prevederile alin. 1, votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii.In ziua de vineri, votarea incepe la ora locala 12:00 si se incheie la ora locala 21:00, iar in ziua de sambata votarea se deschide la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00", se arata in raportul adoptat joi de membrii comisiei de cod electoral.Acum urmeaza votul in plen.