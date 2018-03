Inalta Curte ar putea pronunta astazi sentinta definitiva in cazul lui Vlad si Mircea Cosma

Ultimul termen

Acuzatiile DNA

Instanta a amanat de doua ori pronuntarea in acest caz. Vlad si Mircea Cosma sunt acuzati de procurorii DNA ca ar fi primit de la administratorii unor firme care au contracte cu CJ Prahova aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrari in care beneficiar este Consiliul Judetean.Completul de judecata care urmeaza sa dea decizia in acest caz este format din Iulian Dragomir (presedinte), Stefan Pistol, Ioana Bogdan, Leontina Serban si Geanina Arghir.La ultimul termen, pe 19 februarie, DNA a cerut pentru Vlad Cosma admiterea apelului si condamnarea la 4 ani si 8 luni de inchisoare, in vreme ce pentru Mircea Cosma mentinerea primei pedepse, 8 ani de inchisoare.Vlad Cosma a spus, in ultimul cuvant, ca isi sustine nevinovatia si ca, in cazul in care magistratii il vor gasi vinovat, ii roaga sa aiba in vedere faptul ca va deveni tatic.Totodata, si tatal sau, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a spus cu ochii in lacrimi ca este inadmisibil sa fie acuzat de fapte pe care nu le-a facut si ca accepta scuzele celor care au declarat astfel de lucruri despre el si in sala de judecata.In aprilie 2014, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost trimis in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu, fiul sau, deputatul PSD Vlad Cosma, pentru trafic de influenta, directorul Directiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, pentru luare de mita si abuz in serviciu, iar Razvan Alexe, pentru trafic de influenta si dare de mita.Vlad si Mircea Cosma au fost acuzati ca ar fi cerut si primit peste 4,4 milioane de lei de la trei oameni de afaceri prahoveni, denuntatori in cauza, ale caror firme au avut numeroase contracte cu CJ Prahova.Firmele controlate de cei trei sunt, la randul lor, trimise in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, dosar in care sunt inculpati Razvan Alexe, dar si fostul angajat al Secretariatului general al Guvernului, Marcel Pavaleanu, alaturi de alti oameni de afaceri din Prahova."Sumele de bani au fost pretinse in schimbul interventiei la factorii de decizie din cadrul Consiliului Judetean Prahova, pe langa care cei doi aveau influenta, respectiv presedintele CJ Prahova, Cosma Mircea (tatal inculpatului Cosma Vlad Alexandru), astfel incat societatile respective sa obtina de la institutia publica lucrari si servicii curente supraevaluate, de intretinere a drumurilor publice sau a drumurilor judetene pe timp de iarna, dar si decontarea, cu prioritate, a unor lucrari deja efectuate in temeiul unor contracte anterioare", notau procurorii DNA in 2014, atunci cand a inceput urmarirea penala in acest dosar.