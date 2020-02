USR si PLUS decid sambata in legatura cu organizarea unui congres de fuziune

Ziare.

Deputatul USR Ionut Mosteanu a precizat ca Birourile Nationale ale USR PLUS au propus ca acest congres de fuziune sa aiba loc in luna iulie, dar decizia apartine Comitetului Politic al USR si, respectiv, Consiliului National al PLUS."Avem sedinte separate - fiecare cu agenda ei. Un singur punct este similar pe ambele agende, si anume discutia despre calendarul de realizare a fuziunii intre cele doua partide. (...) Exista niste discutii, niste puncte de vedere: mai devreme, mai tarziu... (de luna iulie - n.red.).Trebuie sa le armonizam. (...) Noi, ca Birouri Nationale, asa am gandit (ca acest congres sa aiba loc in luna iulie), insa Comitetul Politic stabileste. Sunt anumite pareri ca ar trebui sa fie mai devreme. Unii spun ca ar trebui sa fie mai tarziu.In principiu, acesta este materialul cu care lucram in momentul acesta: un calendar de fuziune care sa se intample dupa alegerile locale. Insa discutia asta era inainte de scenariul tot mai plauzibil al anticipatelor. Dar, daca sunt si anticipate, e foarte probabil sa nu mai avem o presiune sa ne grabim cu asta", a declarat Ionut Mosteanu.El a mentionat ca sambata, la ora 9:00, se va incheia si referendumul intern al USR privind pozitionarea de centru-dreapta. Pana vineri, au votat 11.000 din cei aproximativ 20.000 de membri cu drept de vot, ceea ce inseamna ca s-a realizat cvorumul necesar in vederea validarii, a precizat el.Deputatul a adaugat ca pe ordinea de zi a Comitetului Politic al USR se vor afla si alte chestiuni referitoare la: strategia politica pentru perioada urmatoare, cea pentru alegerile locale, aspecte legate de regulamente interne.Sambata, la ora 18:00, la finalul Comitetului Politic al USR si al Consiliului National al PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna vor sustine o conferinta de presa comuna in care vor prezenta concluziile discutiilor.Birourile Nationale ale USR PLUS au decis, pe 27 ianuarie, in sedinta comuna de alianta, sa solicite organizatiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie.Uniunea Salvati Romania a inceput pe 1 februarie referendumul intern pentru pozitionarea de centru-dreapta.