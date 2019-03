BEC a publicat motivarea in virtutea careia a respins Alianta 2020 USR+PLUS . Cine e responsabil (Document)

BEC a publicat, joi seara, motivarea

Ce urmeaza

Ziare.

com

In cazul USR, reprezentantul mentionat in Registrul partidelor este Nicusor Dan, iar in cazul PLUS, Raluca Denes.Potrivit textului motivarii, la BEC au fost depuse cereri din partea Ralucai Danes si a lui Elek Levente, ultima dupa expirarea termenului."Componenta organelor de conducere, arbitraj si control ale Uniunii Salvati Romania. Biroul National: Nicusor Daniel Dan, Cristian Ghica, Roxana Sanda Wring, Dumitru Dobrev, Clotilde Marie Brigitte Armand Moroianu, Florin Grigorescu, Cristian-Gabriel Seidler, Ana-Maria Ciceala, Florin-Cristian Cobzac, Florin-Ciprian Dinica, Cristina Coroblea. Presedinte: Nicusor Daniel Dan", se arata in actul constitutiv, publicat pe site-ul Tribunalului Bucuresti, la sectiunea Partide Politice.Totodata, in actul constitutiv al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) figureaza doar membrii fondatori ai formatiunii: Florina Raluca Danes - presedinte, Iulia Iordache vicepresedinte si Alexandru Adrian Iordache secretar general.Pasii pentru constituirea unei aliante politice prevad depunerea unui protocol de constituire al acesteia la BEC in termen de 48 de ore de la infiintare, conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare."Partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se pot asocia intre ele numai la nivel national, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala, in scopul participarii la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European.Un partid politic, o alianta politica sau o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale nu poate face parte decat dintr-o singura alianta electorala. Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central in termen de 48 de ore de la infiintarea acestuia", prevede actul normativ.Decizia BEC pentru respingerea unui protocol poate fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care se pronunta in 24 de ore de la inregistrare, potrivit Legii mentionate."Biroul Electoral Central se pronunta in sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, in termen de 24 de ore de la inregistrarea acestuia. Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de orice persoana fizica sau juridica interesata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 24 de ore de la afisare.Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarare definitiva", mai prevede Legea 33/2007, actualizata pe 13 februarie 2014.