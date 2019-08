Alianta USR PLUS cere Comisiei Europene sa declanseze audit de urgenta pentru sistemul 112

Ziare.

In contextul macabrului caz de la Caracal, formatiunea sustine ca este necesara o evaluare a intregului sistem care sustine numarul de urgenta 112, atat in Romania cat si in celelalte state ale Uniunii Europene."Cerem urgentarea implementarii Directivei privind localizarea celor care suna la 112 pentru a vedea cat de eficient este acest sistem si daca procedurile sunt indeplinite conform in toate statele membre ale UE. Numarul 112 este unul din drepturile europene ale cetateanului.Cetateanul european trebuie sa aiba garantia ca el functioneaza la cei mai buni parametri pe toata intinderea Uniunii Europene", a declarat Nicolae Stefanuta, europarlamentar USR PLUS si membru al comisiei pentru Piata Interna si Protectia Consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European, citat in comunicat.Astfel, anunta alianta, a trimis joi o interpelare vice-presedintelui Comisiei Europene, Maros Sefcovic, responsabil de piata unica digitala."Am solicitat Comisiei Europene o atentie particulara pe controlul implementarii tehnologiilor de localizare a celor care suna la 112. Vrem sa vedem daca ce s-a intamplat la Caracal este o problema de sistem sau a aparut din cauza neglijentei si a nepasarii", a afirmat Vlad Botos, europarlamentar si membru al comisiei parlamentare IMCO, citat in document."Europarlamentarii Aliantei USR PLUS vor urgentarea implementarii Directivei pe noul cod electronic european, care presupune obligatia statelor de a asigura informatia cea mai adecvata de localizare, incluzand informatia de localizare pe baza retelei (tehnologia avansata de localizarea mobila), care se dovedeste a fi o chestiune de viata si de moarte.Credibilitatea si functionarea efectiva a numarului 112 sunt foarte importante pentru cetatenii din intreaga Uniune Europeana iar un audit al modului in care functioneaza numarul unic de urgenta 112 va arata daca localizarea deficitara a apelantilor este doar o problema locala sau exista si in alte state membre", se mai arata in comunicat.Amintim ca, miercurea trecuta, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni