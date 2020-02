Blocaj intre USR si PLUS la Iasi: Chichirau a refuzat dezbaterea invocanu-l pe Chirica, Iolu a vorbit singur cei 100 de oameni prezenti

Ziare.

La dezbaterea programata, duminica, la Iasi intre candidatii PLUS si USR la primarie, respectiv Liviu Iolu si Cosette Chichirau, a venit doar reprezentantul PLUS, dupa ce Cosette Chichirau a anuntat cu o zi in urma ca anuleaza intrunirea, intrucat doreste sa initieze o discutie mai larga la Iasi pentru constituirea unei aliante la nivel local.Liviu Iolu a declarat ca pentru PLUS este neprotocolar ceea ce s-a intamplat, motivand ca dezbaterea a fost decisa de comun acord cu Cosette Chichirau."Asta era scopul, sa ne prezentam programul, atat eu, cat si candidatul USR, ca apoi sa alegem cea mai buna echipa pentru Iasi.Nu am discutat direct cu doamna Cosette Chichirau, am fost doar anuntat ca ea a amanat dezbaterea. Pentru noi este neprotocolar cel putin, pentru ca am decis impreuna ca facem aceasta dezatere si trebuia s-o tinem impreuna. Nu cunosc motivele", a declarat Liviu Iolu, candidatul PLUS la Primaria Iasi.Iolu a recunoscut ca s-a ajuns intr-un blocaj intre USR si PLUS pentru stabilirea candidatului comun la primaria Iasi, precizand ca stuatia va fi transata la Bucuresti, in forurile reunite ale celor doua partide."Candidatul aliantei USR-PLUS la Iasi se desemneaza potrivit protocolului. Trebuia sa avem discutii. Vom anunta conducerea reunita a aliantei ca exista un blocaj la Iasi, probabil va urma o mediere din partea birourilor politice nationale reunite. Birourile reunite se intalnesc maine (luni - n.r.)", a declarat Liviu Iolu.La intalnirea desfasurata la un hotel din Iasi au participat aproximativ o suta de persoane, inclusiv membri ai USR Iasi, printre care si senatorul Dan Lungu."Am venit aici ca si coleg de alianta, dar si ca iesean curios sa vad un proiect pentru primarie. Din ce am vazut in presa, colega mea din USR Cosette Chichirau a declinat invitatia la intalnirea de astazi (duminica - n.r.), propunand o intalnire mai larga si cu alte partide de dreapta. Sunt absolut necesare ambele, insa intai e nevoie ca in alianta sa stabilim care este candidatul comun, apoi acest candidat poate convoca o intalnire pe partea dreapta", a declarat senatorul USR, Dan Lungu.Intrebat daca exista probleme de comunicare in cadrul USR Iasi, senatorul Dan Lungu a raspuns: "Asta se intampla peste tot, eu nu fac parte din Biroul Judetean".USR Iasi a anuntat sambata ca amana dezbaterea programata duminica intre Cosette Chichirau (USR) si Liviu Iolu (PLUS) pentru stabilirea candidatului aliantei USR-PLUS la primarie, in timp ce PLUS a precizat ca intrunirea se tine, chiar si in absenta candidatului USR.Filiala ieseana a USR Iasi a motivat ca dupa anuntul PNL cu posibila venire in partid a lui Mihai Chirica este necesara o "dezbatere mai larga" pe zona dreptei pentru stabilirea unui candidat comun."Amanam evenimentul de duminica pentru a organiza o dezbatere mai larga, incluzand mai multi actori politici ieseni. In contextul ultimelor evenimente de pe scena politica a Iasului, dorim sa avem o dezbatere mai extinsa a dreptei, prin care sa punem pe masa proiectele noastre, sa decidem impreuna si cu ajutorul cetatenilor ce este mai bine pentru ieseni", precizeaza USR Iasi, intr-un anunt postat pe Facebook Surse din cadrul Aliantei USR-PLUS au declarat pentru News.ro ca in cursul zilei de vineri a existat o prima negociere intre sefii celor doua organizatii, pentru a decide candidatii USR-PLUS la Primaria Iasi si la sefia Consiliului Judetean, dar ca intrunirea a durat doar cateva minute. Aceleasi surse au precizat ca liderul USR Iasi Cosette Chichirau ar fi parasit sala in care se desfasurau discutiile, dupa ce PLUS a anuntat ca Liviu Iolu nu renunta la candidatura la primarie.Propunerea PLUS a fost ca USR sa aiba candidat la sefia Consiliului Judetean Iasi, iar Cosette Chichirau sa deschida lista aliantei la alegerile parlamentare, fie la Senat, fie la Camera Deputatilor.