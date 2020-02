USR-PLUS: Anuntul de sustinere a lui Nicusor Dan a schimbat datele. Voiculescu anunta in urmatoarele zile ce va face

Ziare.

"Cu siguranta, Vlad Voiculescu este un politician extraordinar si isi va gasi locul in echipele comune USR-PLUS. Vreau sa il las pe el sa decida ceea ce este mai bine si sa vina sa spuna la ce se gandeste in continuare. Anuntul PNL de astazi a schimbat putin datele problemei. (...) As fi vrut ca tot procesul asta sa fie mai simplu, mai predictibil si mai clar.Poate ar fi fost bine sa ajungem la un candidat comun si sa inchidem discutiile astea de foarte multa vreme. Insa este un lucru foarte bun ca PNL a inteles pana la urma ca singura cale sa o dam pe Firea la o parte este sa sustina unul din candidatii Aliantei. Asta mi se pare ca este vestea buna pentru bucuresteni, care va ridica un val care in trei luni o va trimite acasa pe doamna Firea. (...)Suntem oameni politici responsabili. Am intrat cu totii in batalia asta cu vechile partide pentru a schimba Romania. Si vom face asta adaptandu-ne la realitatile politice", a afirmat Mosteanu intr-o conferinta de presa.El a explicat ca Alianta USR PLUS se afla intr-un proces de desemnare a candidatilor unici pentru primariile din tara si din Bucuresti."Nu a fost luata o decizie formala. Era un proces intreg de desemnare a candidatului unic. Un proces care, de fapt, se desfasoara in toata tara. Bucuresti, fiind capitala, este mai vizibil si este mai mult pe agenda publica, dar aceste discutii le avem peste tot. Sunt orase in care avem deja desemnat candidatul Aliantei USR PLUS. (...)In curand vom veni cu echipe foarte bune de candidati de consilieri in toata tara. Si acolo vrem sa vedem ca cei din PNL si alte forte anti-PSD nu vor face doar un calcul oportunist colo si colo", a adaugat Mosteanu.Deputatul USR a mentionat ca negocierea cu PNL a fost facuta de Nicusor Dan, in calitate de candidat independent.