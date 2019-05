USR-PLUS, dupa condamnarea lui Dragnea: ICCJ confirma faptul ca penalii nu au ce cauta in functii publice!

Ziare.

"Hotararea definitiva de condamnare a lui Liviu Dragnea demonstreaza ca Justitia din Romania inca functioneaza, in ciuda tuturor presiunilor la care sunt supusi magistratii de doi ani si jumatate incoace. Intr-o democratie, hotii platesc pentru faptele lor, iar magistratii trebuie lasati sa-si faca treaba, lucru pe care l-au spus si romanii, la urne, duminica.Alianta 2020 USR PLUS considera ca decizia ICCJ reprezinta o dovada a independentei magistratilor si a faptului ca Liviu Dragnea nu a reusit, in pofida tuturor incercarilor disperate, sa ingenuncheze Justitia din Romania", au transmis reprezentantii aliantei pe Facebook.Dan Barna, liderul USR, crede ca din acest moment se va incepe reconstructia normalitatii pe care si-o doresc romanii."Pentru a scapa de inchisoare si pentru a-si albi dosarul politic, Liviu Dragnea a apelat la tot felul de tertipuri si actiuni profund daunatoare statului de drept si democratiei. Am fost cu totii martori, in acesti doi ani si ceva de guvernare PSD, la grozaviile puse la cale de el si camarila sa impotriva Justitiei.Avand condamnarea precedenta, in dosarul Referendumului, Liviu Dragnea nu ar fi trebuit oricum sa fie in viata publica, dar in lipsa unor reglementari clare, precum cea cuprinsa in initiativa 'Fara penali in functii publice', Romania a asistat neputincioasa la tot ce a facut acesta din functia de al treilea om in stat. Dar, gata, de acum incepem reconstructia normalitatii, romanii si-o doresc si au spus-o raspicat duminica", a spus presedintele USR, Dan Barna.Si Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a vorbit despre normalitatea la care trebuie sa se intoarca Romania."Sa ne intoarcem intr-o lume normala. Agenda personala a domnului Dragnea nu mai e suprapusa cu agenda publica. Romania are dreptul la normalitate si acum e timpul sa ne apucam sa reparam ce au stricat PSD si ALDE si sa construim o tara asa cum ne dorim", a declarat Dacian Ciolos.Reprezentantii aliantiei puncteaza dupa preluarea puterii de catre PSD, Liviu Dragnea nu a facut altceva decat sa incerce sa tergiverseze, daca nu sa blocheze de tot, dosarul."A comandat Guvernului Grindeanu sa dea OUG 13, a pus-o pe Viorica Dancila sa atace la Curtea Constitutionala modul de alcatuire a completurilor de cinci judecatori de la ICCJ si, dupa ce a vazut ca o astfel de strategie este castigatoare, gratie ajutorului primit de la judecatorii numiti politic la CCR, i-a ordonat lui Florin Iordache sa atace si completurile de trei judecatori.In paralel, in Parlament, i-a pus pe parlamentarii PSD si ALDE sa masacreze legile Justitiei, sa infiinteze Sectia speciala de intimidare si santajare a magistratilor si sa modifice Codurile penale inclusiv in sensul reducerii termenelor de prescriptie", se arata in comunicatul aliantei.In finalul acestuia, reprezentantrii USR si PLUS sustin ca "Romania are nevoie in functii publice de oameni integri si bine pregatiti din punct de vedere profesional, de oameni care sa actioneze cu adevarat in slujba cetatenilor".Reactia acestora vine dupa ce magistratii IICJ au mentinut decizia de condamnare de pe fond, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in cazul lui Dragnea , in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva.Este a doua condamnare definitiva a lui Liviu Dragnea dupa cea din 2016, cu suspendare, in Dosarul Referendumului.A.G.