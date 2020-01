USR-PLUS contesta restrictiile impuse la vot de Guvern pentru cei care s-au mutat cu 3 luni inainte de alegeri

Ziare.

Este vorba de prevederile referitoare la alegatorii care si-au modificat resedinta cu mai putin de 90 de zile inaintea scrutinului."Alianta USR-PLUS sustine modificarea Legii Alegerilor Locale prin introducerea a doua tururi de scrutin, darO astfel de restrictie nu poate fi justificata de fenomenul "turismului electoral", in conditiile in care sistemul electronic de verificare exclude votul multiplu. Un numar foarte mare de cetateni, studenti, tineri in general, nu vor putea vota la alegerile locale, daca legea este promovata in forma trimisa de Guvern", a transmis alianta intr-un comunicat.Documentul precizeaza ca parlamentarii USR vor introduce un amendament in acest sens si solicita ferm Guvernului sa tina cont si sa renunte la articolul respectiv.In fine, membrii USR-PLUS fac apel la societatea civila sa sustina acest demers.Proiectul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea, a fost trimis luni la Parlament.Pe langa introducerea prevederilor referitoare la modul de alegere a primarilor, Executivul impune conditii pentru alegatorii care si-au modificat resedinta cu mai putin de 90 de zile inaintea scrutinului, dar si pentru candidatii din comunele care au mai putin de 500 de locuitori.Astfel, proiectul prevede ca persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului sa isi poata exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut resedinta sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile. In acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara.A.D.