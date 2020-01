USR si PLUS vor congres pentru fuziune in luna iulie

Ziare.

com

Decizia va fi luata in Comitetul politic al USR si in Consiliul National al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in Bucuresti, conform unui comunicat de presa al celor doua formatiuni."In cursul lunii februarie, filialele USR si PLUS sunt incurajate sa isi desemneze de comun acord candidatii comuni ai Aliantei la alegerile locale.In cadrul sedintei de luni, a fost completata si echipa executiva a Aliantei USR PLUS", mai arata sursa citata.Astfel, membrii Comisiei comune a Aliantei sunt:Coordonare - Dragos Tudorache (PLUS)Comunicare - Ionut Mosteanu (USR)Juridic - Silviu Dehelean (USR)Finantare - Dragos Neacsu (PLUS)Politici publice - Oana Toiu (PLUS)Campanii - Moise Guran (USR)