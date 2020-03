Cum influenteaza chestiunea Nicusor Dan alianta dintre USR si PLUS: Separat sau impreuna?

Ziare.

Din contra, perceptia a fost aceea a unei incercari pe cont propriu pentru fiecare dintre cei doi parteneri politici.Nici Nicusor Dan, nici PNL nu au facut un secret din negocierile pentru candidatura la Primaria Capitalei, dar in joc erau mai multe variabile, care puneau intre paranteze o astfel de decizie, asumata fatis si mai ales comunicata pe aceeasi voce. In principal, impedimentele erau legate de refuzul lui Nicuros Dan de a se inregimenta in PNL si de calculele unor liberali de a obtine ei candidatura.Cateva elemente neasteptate, care ar putea juca rolul unor lebede negre, printre care criza din sanatate cauzata de amenintarea unei epidemii si decizia CCR de a juca in favoarea PSD, i-au determinat pe liberali sa schimbe calendarul si sa sparga agenda cu anuntul sustinerii lui Nicusor Dan.Astfel, miscarea nu a putut fi anticipata de USR si PLUS, in asa fel incat candidatul PLUS, Vlad Voiculescu, sa nu fie prins cu garda jos si pus in situatia de a ceda imediat.La nivel de perceptie, insa, nu a fost vorba despre Vlad Voiculescu - al carui discurs de retragere a fost unul dintre cele mai oneste mesaje politice, ferit de ipocrizie, tocmai pentru ca nu a trecut sub pres frustrarea de a fi pus in acest unghi mort - ci despre PLUS.In momentul in care Vlad Voiculescu a disparut din lupta, PLUS a parut un partid care se dezintegreaza in ceea ce priveste frontul intern, de vreme ce ceilalti lideri pe care electoratul ii asociaza partidului, incepand cu Dacian Ciolos, sunt la Bruxelles.Diferenta specifica pe care o aducea Vlad Voiculescu era alegerea lui de a investi exclusiv in proiectul de administrare a Bucurestilor.In mod paradoxal, s-ar putea ca tocmai PNL sa piarda din toata aceasta strategie folosita pentru a compensa pierderile cauzate de decizia CCR si de retragerea desemnarii lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru.Nicusor Dan este capitalizat la USR, iar aceasta capitalizare va putea conta si pentru alegerile pe sectoare, cu conditia ca oamenii alesi sa candideze sa nu aiba un bagaj prea vehement.Bucurestii au fost mereu un fief al dreptei in ceea ce priveste alegerile generale, dar ultimele mandate la Primaria Generala au fost alocate de PSD, astfel incat o recastigare a PMB ar putea juca rolul simbolic al recuperarii unei redute, care sa contagieze si alte locuri din tara.Primul impuls al useristilor va fi fost cu siguranta acela de a-si formula ascendentul in fata PLUS. In principiu, asta spun si sondajele, care plaseaza PLUS la sub jumatatea scorului USR , dar e aici o capcana a lecturii facile, pentru ca aceste doua partide mergand umar la umar si aliate la ultimele doua scrutine, nu e exclus ca in umbrela mare USR oamenii sa subinteleaga si PLUS.In pofida capitalizarii politice din Bucuresti, insa, USR nu are un lider puternic, capabil sa traga partidul la alegerile legislative, iar felul in care Dan Barna s-a pozitionat in perioada crizei guvernamentale va juca in detrimentul USR.Ar fi o greseala pe care useristii au mai facut-o, aceea de a trece automat capitalul unui scrutin la un altul. Nu s-a intamplat nici dinspre europarlamentare spre prezidentiale si e la fel de improbabil sa se intample dinspre locale spre parlamentare.O victorie a lui Nicusor Dan/USR la Bucuresti nu se converteste automat intr-un procent mai mare al USR la alegerile generale, pentru care alte elemente intra in balanta. Or, tocmai aici conteaza pozitionarea mult mai ferma a lui Dacian Ciolos in chestiunea guvernarii si perceptia lui ca lider politic, mai degraba decat Dan Barna.Din acest punct de vedere, negocierea raportului de forta intre USR si PLUS are nevoie de reglaje fine si de o situare in context.O ipoteza deja formulata, acest scenariu ar putea contribui si mai mult la deziluzionarea electoratului care nu voteaza nici PSD, nici PNL. Ce vrea acest electorat sa vada e ca framantarile interne si calculele de putere care exista intre USR si PLUS sa conteze mai putin decat interesul public, iar atunci cand situatia o impune, cele doua sa poata actiona congruent, pentru ca, dupa ultimii ani in Romania, cam toti alegatorii au nevoie sa isi traga respiratia intr-un tren al victoriei, nu sa tina in viata marginalii, chiar daca acestia sunt cei mai corecti si mai priceputi.