USR nu s-a hotarat inca daca fuzioneaza cu PLUS. Ciolos si Barna au amanat conferinta de presa

Sursele citate au adaugat ca nu a existat o concluzie comuna la intrunirea liderilor celor doua partide. Prin urmare, orice pozitie publica a celor doi presedinti in legatura cu fuziunea a fost amanata pentru luni.Astfel, sedinta USR este in desfasurare, la momentul transmiterii acestei stiri, iar dezbaterea vizeaza stabilirea mandatului pe care il va avea Dan Barna pe tema fuziunii cu PLUS.Forma fuziunii USR-PLUS nu a fost decisa si nici calendarul dorit de formatiunea lui Dacian Ciolos pentru luna iulie a acestui an, au mai precizat sursele mentionate.PLUS a decis, in sedinta Consiliului National de sambata, sa inceapa discutiile in vederea unei fuziuni cu USR, respectiv sa elaboreze conditiile fuziunii si sa organizeze un Congres in acest sens in luna iulie.Un procent de 91% dintre membrii USR au votat la referendum pentru pozitionarea doctrinara ca partid de centru dreapt, liderul formatiunii Dan Barna subliniind ca rezultatul nu inseamna o schimbare de pozitie, ci o consolidare a sa.Potrivit sursei citate, 11.047 membri USR (adica 91,25% din voturi) au fost in favoarea clarificarii doctrinare.Referendumul a avut cea mai mare participare din istoria consultarilor electronice interne ale USR, in total exprimandu-si votul 12.106 membri (recordul anterior era de 9.654 voturi la o consultare din noiembrie 2019).