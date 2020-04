USR-PLUS cere intervale orare dedicate persoanelor de peste 65 de ani in magazine, institutii si la medici

LIVE

"Masurile actuale sunt insuficiente si ineficiente. Ele genereaza cozi si aglomerari de persoane varstnice in spatii unde sunt prezente si alte categorii de varsta, vulnerabilizandu-le, astfel, pe cele dintai; exista un stres semnificativ si o presiune suplimentara asupra acestora sa finalizeze cumparaturi sau proceduri, cu riscul unor sanctiuni disproportionate. De asemenea, intervalul orar dedicat persoanelor peste 65 de ani este unul aglomerat si neadecvat avand in vedere incalzirea vremii si posibilele temperaturi ridicate din acest interval.Alianta USR PLUS propune masuri complementare care sa limiteze interactiunea persoanelor varstnice cu cetatenii din celelalte grupuri de varsta. Guvernul trebuie sa reevalueze distantarea sociala pentru aceasta categorie si, impreuna cu institutii sau operatori economici implicati in acest proces, trebuie sa ia in considerare modelele si masurile adoptate in acest sens la nivel european de unele state membre", se arata intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, Guvernul trebuie sa solicite imediat tuturor agentilor economici sa aloce intervale orare dedicate, la inceputul programului obisnuit de lucru, atunci cand spatiile sunt igienizate, iar stocurile refacute, in care categoriile vulnerabile sa isi poata procura, cu prioritate, bunurile de larg consum (alimente, medicamente, produse sanitare etc), fara a intra insa in contact cu alte categorii de clienti, care pot reprezenta factori de risc."Guvernul trebuie sa solicite imediat institutiilor publice si companiilor de utilitati publice sa introduca in programul de lucru intervale orare dedicate, in care sa li se asigure asistenta prioritara persoanelor de peste 65 ani si in timpul carora sa fie limitat accesul cetatenilor din celelalte grupe de varsta. Unde este posibil, aceasta asistenta se va realiza telefonic si va fi permisa prezenta rudelor ca reprezentanti ai celor varstnici, cu copie dupa buletin (fara a putea insa asuma costuri suplimentare in numele beneficiarilor).Guvernul trebuie sa solicite institutiilor medicale care nu sunt incluse pe lista spitalelor din prima linie sau a celor suport pentru diagnosticarea si tratarea persoanelor pozitive sa dedice timpi exclusivi pentru varstnici, ingrijirii medicale care nu poate fi amanata si nici realizata la distanta, luand in acelasi timp toate masurile de distantare sociala care se impun pentru a limita interactiunea acestora cu ceilalti pacienti. Prezenta prevedere nu se aplica insa situatiilor de urgenta medicala, care vor putea fi in continuare tratate atat in timpul intervalului dedicat, cat si in afara acestuia", mai spune USR PLUS.Alianta solicita, de asemenea, monitorizarea distribuirii urgente de materiale de protectie si igienizare catre centrele de ingrijire a persoanelor varstnice de catre unitatile administrativ teritoriale responsabile si suplimentarea, acolo unde este necesar, cu resurse nationale, precum si verificarea prin inspectii la fata locului a caminelor private in ceea ce priveste respectarea acestor norme, asigurarea unei formari online, in regim de urgenta, pentru personalul centrelor de varstnici, asupra procedurilor de siguranta si preventie, acolo unde asta nu a fost realizata de managementul centrelor."Solicitam si realizarea, prin serviciile publice de asistenta sociala, in parteneriat cu comunitatea si cu Casele Judetene de Pensii si Agentiile Judetene de Plati si Inspectie Sociala, a registrului persoanelor varstnice vulnerabile, a caror situatie, de acces la hrana, medicamente si informatii, sa fie monitorizata constant.In prezenta registrului va putea fi facuta mai usor si directionarea eforturilor comunitatii, donatii si oferte de sprijin voluntar, si vom putea avea o dimensionare corecta a resurselor necesare national", mai spun reprezentantii aliantei.