USR si PLUS au stabilit ca fuziunea... urmeaza sa fie stabilita

"USR si PLUS au decis, astazi, pasii spre fuziune. Comitetul Politic al USR si Consiliul National PLUS au mandatat birourile nationale sa demareze pregatirea procesului si conditiilor de fuziune, care vor fi aprobate in congresele reunite ale celor doua partide", anunta USR pe pagina de Facebook Forurile de conducere alse celor doua partide s-au reunit in sedinte separate sambata, pentru a decide cu privire la fuziune.Consiliul National al PLUS a mandatat Biroul National al partidului sa inceapa discutia despre fuziune, care ar urma sa vizeze elaborarea conditiilor de fuziune si organizarea unui congres in iulie 2020.Sedinta Comitetului Politic al USR s-a terminat mai tarziu, decizia fiind una similara.Pentru ca nu s-au sincronizat, Dacian Ciolos si Dan Barna nu au mai tinut declaratiile publice programate sa aiba loc ora 18:00 pe tema fuziunii PLUS-USR.Sambata, USR a anuntat si rezultatul referendumului intern pentru pozitionarea ideologica, 91% dintre cei care au votat fiind in favoarea pozitionarii doctrinare ca partid de centru dreapta. Participarea la vot a fost de 56,3%.Initial, cele doua partide convenisera ca fuziunea sa aiba loc dupa alegerile parlamentare.