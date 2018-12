Falca explica Alianta Vestului: Guvernul a refuzat o propunere a Bancii Mondiale privind infiintarea polului economic Arad-Timisoara

Refuz de la Guvern

Falca aminteste ca in 2014 s-a incercat, la propunerea Bancii Mondiale, infiintarea unui pol economic Arad-Timisoara, dar Guvernul s-a opus. Surse din PNL afirma ca mai multi primari din tara, unii care nu sunt de la PNL, au cerut sa se asocieze cu Alianta Vestului."Alianta Vestului este o platforma construita in spiritul Declaratiei de la Alba Iulia, adica in spiritul unitatii. Pe noi ne intereseaza dezvoltarea comunitatilor, libertatea comunitatilor, mai multa putere pentru comunitati si, evident, o stabilitate administrativa.Regret acuzatiile unor voci din PSD, care probabil nu stiu ca in Romania mai exista astfel de asocieri. Una este in zona Tulcea, care primeste 1,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana si se numeste ITI - Investitii Teritoriale Integrate. Dupa cum stim, Tulcea nu a plecat din Romania in alta parte... La fel s-au asociat trei primarii pentru promovare turistica, Constanta, Bucuresti si Brasov.Mai mult, s-au asociat parlamentari din mai multe partide si au reusit sa treaca prin Parlament o lege privind realizarea autostrazii care sa lege Iasi de Transilvania. Asocierea dintre cei patru primari este pentru a atrage mai multe fonduri europene, pentru a realiza exact un instrument financiar de tip ITI, ceea ce nu este nimic grav, ba chiar este foarte bine pentru cetatenii acestor patru orase, inclusiv pentru Romania", a declarat, luni, pentru News.ro, primarul Aradului, Gheorghe Falca.Edilul aminteste ca Banca Mondiala a propus in 2014 sa fie infiintat un instrument de tip ITI sub forma unui un pol economic Arad-Timisoara, pentru atragerea fondurilor direct de la Bruxelles, dar Guvernul Romaniei nu si-a dat acordul."In 2014, Banca Mondiala a facut doua studii si a propus doua asocieri de tip ITI, una pentru Arad si Timisoara, un pol economic, si una pentru Tulcea. Guvernul a acceptat doar ITI Tulcea. Scopul nostru de atunci era obtinerea unor finantari direct de la Bruxelles pentru proiecte integrate, ceea ce urmarim si astazi", a spus Falca.Primarul Aradului declara ca Alianta Vestului va prezenta Guvernului Romaniei, pana la primavara, pasii pe care ii va parcurge in continuare si se asteapta la o colaborare."Nu cred ca asocierea noastra va fi sabotata de actualul Guvern, pentru ca este interesul Romaniei sa atragem cat mai multe fonduri europene", a mai declarat Falca.Pe de alta parte, surse din cadrul PNL Arad au declarat pentru News.ro ca mai multi primari din tara, inclusiv din alte partide decat PNL, au cerut sa se asocieze in cadrul Aliantei Vestului. Printre edilii care vor sa faca parte din platforma ar fi cei din Drobeta-Turnu Severin, Deva, Petrosani si Campia Turzii.