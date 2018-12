Nicolae Robu: M-au cautat si primari din PSD sa se alature Aliantei Vestului

M-au cautat si primari din PSD

Nicolae Robu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a fost optiunea colegilor sa se semneze documentul de infiintare a Aliantei Vestului, subliniind ca "sunt prostii fara seama toate aceste speculatii ca se vrea desprinderea din Romania"."Se vorbeste foarte insistent de extinderea Aliantei Vestului. Initial, am constituit Patrulaterala Vestului, pentru ca am vrut sa fie clar ca e o structura inchisa. Vazand cat de mare a fost interesul pentru aceasta asociere, am decis sa venim cu un nume care arata ca suntem in fata unei structuri deschise.Sunt deja multe orase care si-au anuntat interesul de a intra in Alianta. Cu tot respectul, eu am rugamintea sa se inteleaga un lucru. Daca acum ne-am inmulti in Asociatie, peste noapte, pripit, am compromite aceasta idee, pentru ca lumea vrea sa vada rezultate concrete cat mai repede. Ideea in sine este salutata.Am facut si un sondaj, iar cand 97% dintre ei spun ca e o miscare foarte buna, lucrurile sunt foarte clare. Acesti oameni au asteptari dincolo de toate principiile frumoase pe care noi le-am expus. Daca asteptarile nu sunt onorate, lumea va fi dezamagita, se va ajunge la concluzia: inca o forma fara fond, inca o asteptare inselata.Am face rau comunitatilor noastre. Trebuie sa o luam pas cu pas, vom fi deschisi, stam de vorba, insa trebuie sa se inteleaga ca abordarea rationala este una foarte moderata in ideea celor spuse mai devreme.", a explicat Nicolae Robu.Edilul spune ca se va face lobby pe langa Guvernul Romaniei sa sustina unele proiecte ale Aliantei Vestului, deoarece o parte dintre acestea tin de Guvern."Noi vom pune si presiune, sa se inteleaga sensul, vom face lobby pe langa Guvern, pentru ca o parte din lista aceea de obiective tin de Guverm. Daca el le acorda prioritate, ele se infaptuiesc, si noi vrem sa se infaptuiasca mai repede, nu vrem sa mai treaca 30 de ani", adauga primarul Timisoarei.Nicolae Robu a afirmat ca cei patru semnatari al Aliantei Vestului isi doresc normalitatea in Romania."In mod sigur, nici nu cred ca-si poate inchipui cineva ca daca PNL ajunge la guvernare atunci aceasta structura continand cele patru orase nu va fi ascultata si nu va beneficia de sustinerea proiectelor sale. Cu asta se va incepe. Noi dorim normalitatea in Romania. Nu e firesc sa ni se ia aproape toti banii. Intelegem foarte bine principiul coeziunii, de care si noi beneficiem la nivelul Uniunii Europene. E unul dintre principiile fundamentale. Nu dorim ca toti banii nostri sa ramana la noi.Eu pot sa spun asta, pentru ca intelegm ca o cota parte trebuie sa mearga la bugetul centralizat al tarii si sa serveasca unor domenii precum aparare, sanatate, dar si pentru ridicarea zonelor mai putin dezvoltate ale tarii. Nu ne dorim o Romanie dezechilibrata.Suntem de acord ca trebuie sustinute si zonele mai ramase in urma. Nu putem insa fi de acord ca banii nostri, in loc sa fie folositi pentru ridicarea zonelor mai putin dezvoltate, sa fie dati pentru incurajarea nemuncii. Cu asta nu putem fi de acord", a mai spus Robu.Primarii Nicolae Robu (Timisoara), Emil Boc (Cluj-Napoca), Gheorghe Falca (Arad) si Ilie Bolojan (Oradea) au semnat, sambata, la Timisoara, documentele de infiintare a Aliantei Vestului , initiativa prin care se doreste atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea economica a zonei de vest a tarii.Semnarea documentului a avut loc la sediul Primariei Timisoara.