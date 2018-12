Prima masura in Alianta Vestului: Clujenii, oradenii si aradenii vor avea recunoscute in Timisoara abonamentele pe mijloacele de transport in comun si pe parcarile publice

Ziare.

Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat, joi, ca la Timisoara, consilierii locali au decis ca abonamentele de parcare valabile in Cluj, Arad si Oradea sa fie valide si in Timisoara, daca si aceste orase iau aceasta masura in ceea ce-i priveste pe soferii timisoreni."Clujenii, oradenii si aradenii vor avea recunoscute in Timisoara abonamentele generale pe mijloacele de transport in comun si pe parcarile publice, cu exceptia celor pentru zona verde (zero) . Consiliul Local Timisoara a votat asta, astazi. Evident, conditionat de reciprocitate!Alianta Vestului TREBUIE sa aduca cetatenilor celor patru orase asociate, cat mai repede, beneficii concret: de la lucruri mici, pana la proiecte de mare anvergura. Evident, ultimele necesita timp si ii rugam pe stimatii nostri concitadini sa inteleaga asta si sa aiba rabdare si incredere in noi, incredere in Alianta Vestului!", a anuntat primarul Nicolae Robu.Alianta Vestului a fost semnata de primarii din Timisoara, Arad, Oradea si Cluj si isi propune sa atraga fonduri europene pentru cele patru mari orase.