Si Deva vrea sa intre in Alianta Vestului. Primarul spune ca la inceputul lui 2019

Florin Oancea (PNL) sustine ca Alianta Vestului inseamna avantaje si pentru Deva, astfel ca orasul pe care il conduce se va alatura."In prima parte a anului 2019, chiar am vorbit cu domnul primar Ilie Bolojan si se va concretiza in sensul ca si Deva va intra in aceasta Alianta a Vestului in prima parte a anului 2019.Aceasta alianta inseamna multe avantaje pentru Deva, un oras cu 70.000 de locuitori. Sunt proiecte comune, dar nu chiar toate comune. Pentru noi exercitiul bugetar 2021 - 2027 si a fi intr-o astfel de alianta inseamna oportunitati mult mai mari pentru municipiul Deva de a accesa fonduri europene", scrie Oancea pe Facebook.Edilul din Deva a vorbit si despre conectarea orasului la retelele de drumuri si cai ferate de mari viteza."Un oras nu se poate dezvolta ca o insula urbana. In primul rand, avem nevoie de interconectivitate, de retele de drumuri, de cai ferate. Fiind interconectate aceste localitati si Deva are aceasta oportunitate in culoarul pan-european al autostrazii prin linia ferata de mare viteza, suntem alaturi de celelalte orase mari si impreuna putem sa ne dezvoltam. Sunt facilitati care tin de timpii de deplasare.Nu mai discutam de distanta in kilometri, ci de distanta in timp. Ori toate aceste lucruri impun si Deva in aceste proiecte, iar cetateniipot beneficia", a mai spus Oancea.Primarul din Deva a mai anuntat ca si orasele Resita si Targu Jiu doresc sa se inscrie in Alianta Vestului.