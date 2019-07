Alin Tosca a fost prezentat de noua formatie a lui Marius Sumudica - oficial

Ziare.

Romanul a si fost prezentat oficial de catre turci, fiind insotit la prezentare de presedintele Adil Sani Konukoglu. Sezonul trecut, Betis l-a imprumutat pe Tosca la PAOK Salonic, acolo unde fundasul de 27 de ani a realizat eventul, alaturi de Razvan Lucescu Tosca are si 16 prezente la nationala Romaniei, ultima din ele fiind la meciul remizat de echipa noastra in deplasarea cu Norvegia, scor 2-2, din preliminariile EURO 2020.Cota de piata a lui Tosca este in acest moment de 1,25 milioane de euro.Pe langa Tosca, Sumudica il mai doreste la Gaziantep si pe portarul Silviu Lung, pe care l-a mai avut ca elev in Turcia, la Kayserispor.In aceasta vara, Gaziantep l-a transferat si pe fostul fundas stanga al FCSB -ului, Junior Morais (32 de ani), pe care Sumudica l-a mai antrenat la Astra Giurgiu D.A.