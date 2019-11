Alina Bica a fost data in urmarire de Politie, dupa condamnarea definitiva la inchisoare

Ziare.

Fosta sefa DIICOT a primit azi condamnarea definitiva, dupa ce Inalta Curte i-a respins apelul Politia Romana a publicat, miercuri, fotografia Alinei Bica, la capitolulLa motivul urmaririi sale, politistii au scris ca aceasta are un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea."Detalii: Savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului. Condamnata 4 ani inchisoare. Se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executarea pedepsei inchisorii", sunt informatiile de site-ul Politiei.Fosta sefa DIICOT a fost condamnata definitiv de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte, in dosarul in care au fost implicati milionarii Ovidiu Tender si Adriean Videanu.Decizia a fost data dupa ce intregul caz a fost rejudecat in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori. De altfel, aceeasi pedeapsa o primise fosta sefa DIICOT si in aprilie 2019.Concret, Inalta Curte a respins apelurile DNA si ale Alinei Bica si a mentinut condamnarea data in faza de fond.Patru judecatori au fost pentru condamnarea Alinei Bica: Sandel Macavei, Simona Encean, Lucia Rog si Maricela Cobzariu, iar Alexandra Rus a fost pentru achitarea fostei sefe DIICOT. Alina Bica a fugit initial in Costa Rica , impreuna cu Elena Udrea, dar acum nu se stie unde este.