Alina Bica, primul VIP care contesta condamnarea definitiva in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori

Decizia CCR

Exista o limitare de timp!

Sentintele din 2018 ar putea fi contestate

Dosare grele nemotivate

Ziare.

com

Contestatia in anulare a Alinei Bica, aflata in arest in Costa Rica, a fost depusa in cursul zilei de joi si inca nu a primit un termen de judecata.Pe 26 iunie, Alina Bica a fost condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care au fost implicati milionarii Ovidiu Tender si Adriean Videanu. Fostul ministru al Economiei a fost, insa, achitat definitiv.Decizia in acest caz a fost luata cu majoritate de 4-1. Completul de 5 judecatori a mentinut sentintele date in faza de fond a procesului.Miscarea Alinei Bica vine dupa ce CCR a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori.Formarea completului de apel este unul dintre motivele de contestatie in anulare.Cazurile de contestatie in anulareImpotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele cazuri:d) cand instanta de apel nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;Apare insa o problema, pentru a putea face aceasta contestatie. Exista un termen in care poate fi introdusa aceasta contestatie in anulare: 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei.Termenul de introducere a contestatiei in anulare(1) Contestatia in anulare pentru motivele prevazute la art. 426 lit. a) si c)-h) poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de apelAvocatul Toni Neacsu, fost judecator la Tribunalul Vrancea, cel care a reprezentat-o pe Bombonica Prodana in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman, a trimis la CCR o opinie prin care cerea constatarea conflictului constitutional intre puteri.Neacsu a fost condamnat in martie 2015 de un complet de 5 judecatori la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care era acuzat ca in perioada in care a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a incasat nejustificat salariu si diurna in valoare de aproape 67.000 de lei.Intr-o postare pe Facebook, Neacsu arata ca acolo unde hotararea completului de 5 nu a fost motivata si comunicata partii este deschisa calea contestatiei in anulare, "iar rejudecarea apelului este aproape o certitudine"."Asta inseamna cam toate hotararile pronuntate anul asta, avand in vedere ritmul de redactare a hotararilor la completele de 5", a scris Neacsu.In acest moment, completul de 5 judecatori nu a motivat unele decizii definitive de condamnare in cazul unor persoane mediatizate, printre acestea fiind cazurile: Elena Udrea (Gala Bute), fosta sefa DIICOT, Alina Bica, milionarul Horia Simu sau fostul ministru Dan Sova (CET Govora).Potrivit avocatului Toni Neacsu, pentru celalalte hotarari, in materia contestatiei in anulare "exista interpretari interesante ale CCR cu privire la limitarea accesului la justitie prin instituirea unor termene care curg de la comunicarea hotararilor, iar nu de la momentul de la care ai luat cunostinta de situatia care justifica cazul de contestatie in anulare".