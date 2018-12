Cum a incercat Alina Bica sa fenteze legea pentru a-l scapa de puscarie pe Ovidiu Tender

Care au fost pasii

Alina Bica este incarcerata, in prezent, intr-un penitenciar din San Jose, Costa Rica, alaturi de prietena sa, fostul ministru Elena Udrea. Ea a contestat aceasta condamnare, printr-o cale extraordinara de atac, in baza deciziei Curtii Constitutionale privind componenta completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte.Dupa aproape jumatate de an de la sentinta, magistratii au explicat pe ce s-a bazat condamnarea definitiva a sefului Parchetului Anti-Mafie."Alina Bica a actionat cu intentie calificata prin scop, probele administrate in cauza dovedind ca a realizat si urmarit sa dea ajutor inculpatului Tender pentru usurarea situatiei juridice a acestuia, prevazand ca prin faptele sale creeaza o stare de pericol pentru infaptuirea justitiei, actiunile inculpatei nefiind bazate pe buna credinta, astfel cum a sustinut in declaratiile date, ci au urmarit sa eludeze dispozitiile legii si sa lezeze ordinea de drept", se arata in motivare.Potrivit judecatorilor, Bica a incercat sa-l salveze pe Tender de condamnarea din dosarul RAFO-CAROM prin mai multe metode si a fost la un pas sa faca acest lucru.1. Prin schimbarea procurorului de caz, care intra in sala de judecata. Este vorba de Mirel Radescu, procuror recunoscut pentru intransigenta sa.2. "A dictat personal concluziile ce urmau a fi sustinute de noul procuror desedinta, respectiv solicitarea unei pedepse cu suspendarea executarii, deci a uneipedepse care nu implica privarea de libertate".3. A incercat sa determine adoptarea unei politici generale a DIICOT, privind modificarile legislative facute la Codurile Penale, in sensul incetarii proceselor penale prin intervenirea prescriptiei raspunderii penale in cauze precum cea privindu-l pe Tender.Totul a iesit la iveala dupa ce unul dintre procurorii DIICOT de sedinta s-a dus la procurorul-general adjunct al Romaniei si i-a spus ca nu vrea sa puna concluzii pentru o condamnare cu suspendare in cazul lui Ovidiu Tender.In final, milionarul a fost condamnat la 12 ani si 7 luni in cazul RAFO-CAROM.Judecatorii au atras atentia ca Bica a ajuns sa-l favorizeze pe Tender, intr-un caz in care chiar ea a semnat rechizitoriul."Relevanta este si imprejurarea ca inculpata Bica a efectuat ancheta penala incauza Tender-CAROM, fiind chiar semnatara rechizitoriului, fapt care, cu atat mai mult, trebuia sa excluda orice coniventa infractionala cu persoana pe care o cercetase,in caz contrar,, scriu judecatorii.Procurorii DIICOT audiati in acest caz au povestit la Inalta Curte demersurile pe care Alina Bica le-a facut pentru ca Ovidiu Tender sa nu fie condamanat.In plus, declaratiile sotilor Nicole si Ovidiu Tender au fost decisive.Ovidiu Tender a declarat ca in septembrie 2014 a fost ultimul termen de judecata, iar procurorul de sedinta a pus concluzii orale pentru o condamnare cu suspendare."Dupa ce cauza a ramas in pronuntate, in spatiul public au aparut fotografiile cu Alina Bica si Elena Udrea la Paris. Mi-am dat seama ca lucrurile incep sa se clatine, ca se intampla ceva. L-am chemat pe Mihailescu sa-l intreb ce se intampla. Mi-a spus ca nu stie, dar nu-i bine", a explicat Tender."Astfel, din declaratia lui Tender rezulta intalnirile pe care le-a avut cu inculpata Bica si promisiunile facute de aceasta, aspecte ce se coroboreaza cu actiunile inculpatei Bica in calitate de procuror-sef (in sensul celor promise) si care dovedesc vinovatia sa dincolo de orice indoiala rezonabila", motiveaza Inalta Curte.Potrivit magistratilor, probele au dovedit ca, prin actiunile sale, Alina Bica a urmarit favorizarea lui Tender, "".In declaratia data in ultima faza a procesului, Nicole Tender a confirmat demersurile Alinei Bica pentru a-l ajuta pe sotul sau. In plus, a dat detalii si despre cadourile pe care i le-a cumparat."Era normal sa ii cumperi unei persoane la care mergeai in vizita. Cand a fost numita secretar de stat, i-am facut cadou o statuie din bronz care reprezenta Justitia. Nu mi-a cerut, a fost initiativa mea. Cand mi-a spus ca ii place foarte mult ceasul meu Rolex, i-am cumparat si ei unul nou, din Paris, pe urma am vazut ca il purta sora ei.Cred ca valoarea ceasului era 7-8 mii de euro. I-am facut cadou o poseta Louis Vuitton, am si eu una la fel, cred ca a costat 2.000 de euro. Cadourile i le dadeam pur si simplu, cand era o ocazie speciala ii cumparam alte cadouri", a declarat Nicole Tender.Inalta Curte a aratat ca declaratiile sotilor Tender sunt credibile si sunt intarite de faptul ca acestia "nu puteau obtine niciun beneficiu personal in urma condamnarii inculpatei Bica"."In consecinta, Inalta Curte, completul de 5 judecatori, in opinie majoritara, considera ca demersurile inculpatei Bica, in calitate de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala,", concluzioneaza sentinta.